外交部證實 總統獲史瓦帝尼邀訪

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

2026-03-12 19:55