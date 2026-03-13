聽新聞
外交部證實 總統獲史瓦帝尼邀訪
外界關注賴清德總統上任後何時第二度出訪友邦，外交部昨天表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。賴總統昨晚被媒體問到出訪規畫時，沒有回應。
賴總統上任後迄今僅前年底出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦，去程過境夏威夷檀香山，回程過境關島；去年七月，巴拉圭總統潘尼亞接待我外交部長林佳龍與商業代表團時透露「賴總統預計八月訪問巴拉圭」，加上本報系掌握賴總統出訪規畫，當時總統府發言人郭雅慧回應，沒有相關說明。
下月中旬適逢史王恩史瓦帝三世登基四十周年暨五十八歲生日慶典，史瓦帝尼邀請賴總統到訪，賴總統此行是要直飛或者過境歐洲，備受矚目。
賴清德總統昨參加外交部春宴時表示，期待新的一年，國家繼續進步發展，面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。
