鄭習會「4到6月間舉行」　鄭麗文：選舉大利多

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

鄭麗文昨接受網路節目專訪時表示，她自上半年開始與國際社會溝通，大家對兩岸非常關注，甚至焦慮，這也是為何賴清德總統威脅人民接下來要小心二○二七戰爭的可能，時間非常緊繃，台灣不能成為下一個烏克蘭。

鄭麗文說，國民黨要向全世界證明，台灣要和平絕對是可行的一條路，兩岸和平交流，以及跟中共總書記習近平會面沒有這麼困難，什麼投降、門票、軍購、一國兩制通通是胡說八道，具體行動就是「九二共識、反對台獨」，這不困難，甚至能創造更多榮景與福利。赴陸訪問時間目前是敲定在上半年，應該是在四月到六月之間，因為接下來還要訪問華府，以及面對下半年地方選舉。

鄭表示，大家可能不像她接地氣，她跟基層及百工百業接觸，現在大家是「久旱望甘霖」，兩岸關係達冰點，民進黨又刁難各種軟性交流，當她出現並堅定論述兩岸往開放、和平交流方向走，可以感受到各界引頸期盼，這種支持是民眾厭惡民進黨挑起兩岸緊張衝突對立。

鄭麗文說，現在觀光旅遊業高度期盼兩岸和平交流，甚至喊出要上街都願意，業界會動用所有努力下架民進黨。