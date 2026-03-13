聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會「4到6月間舉行」　鄭麗文：選舉大利多

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

鄭麗文昨接受網路節目專訪時表示，她自上半年開始與國際社會溝通，大家對兩岸非常關注，甚至焦慮，這也是為何賴清德總統威脅人民接下來要小心二○二七戰爭的可能，時間非常緊繃，台灣不能成為下一個烏克蘭。

鄭麗文說，國民黨要向全世界證明，台灣要和平絕對是可行的一條路，兩岸和平交流，以及跟中共總書記習近平會面沒有這麼困難，什麼投降、門票、軍購、一國兩制通通是胡說八道，具體行動就是「九二共識、反對台獨」，這不困難，甚至能創造更多榮景與福利。赴陸訪問時間目前是敲定在上半年，應該是在四月到六月之間，因為接下來還要訪問華府，以及面對下半年地方選舉。

鄭表示，大家可能不像她接地氣，她跟基層及百工百業接觸，現在大家是「久旱望甘霖」，兩岸關係達冰點，民進黨又刁難各種軟性交流，當她出現並堅定論述兩岸往開放、和平交流方向走，可以感受到各界引頸期盼，這種支持是民眾厭惡民進黨挑起兩岸緊張衝突對立。

鄭麗文說，現在觀光旅遊業高度期盼兩岸和平交流，甚至喊出要上街都願意，業界會動用所有努力下架民進黨。

百工百業 中共 兩岸 鄭麗文 習近平 鄭習會

延伸閱讀

彰化縣長派誰參戰？鄭麗文曝「是姊弟間如何協調」：難斷家務事

陸人大代表凌友詩：年底APEC會議 鄭麗文有可能見到大陸高層

紀念孫中山 鄭麗文：台灣可為兩岸和平發揮關鍵作用

盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

相關新聞

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

中選會人事今表決 綠對游盈隆有意見

立法院今天將行使中選會人事同意權案投票表決，據了解，民進黨部分英系立委對主委被提名人游盈隆曾批評民進黨的言論有意見，綠營是否跑票備受關注。相較之下，藍白陣營不反對游盈隆，反而可能聯手封殺副主委被提名人胡博硯。三黨團今天將舉行黨團大會，進行最後拍板定調。

鄭習會「4到6月間舉行」　鄭麗文：選舉大利多

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

外交部證實 總統獲史瓦帝尼邀訪

外界關注賴清德總統上任後何時第二度出訪友邦，外交部昨天表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。賴總統昨晚被媒體問到出訪規畫時，沒有回應。

文化總會改英文名！Chinese變Taiwan… 藍批「小島文化」

中華文化總會執行委員曹興誠日前質疑，文化總會宗旨是推廣台灣文化，為何要掛「中華」二字，他揚言請辭執委一職。文總秘書長李厚慶昨說，中華文化總會的英文名稱將把Chinese變為Taiwan，預計下周會員大會英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（NCAT）」。國民黨批評，民進黨政府想遂行窄國、小島文化，只會更限縮文化傳承厚度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。