中選會人事今表決 綠對游盈隆有意見

立法院今天將行使中選會人事同意權案投票表決，據了解，民進黨部分英系立委對主委被提名人游盈隆曾批評民進黨的言論有意見，綠營是否跑票備受關注。相較之下，藍白陣營不反對游盈隆，反而可能聯手封殺副主委被提名人胡博硯。三黨團今天將舉行黨團大會，進行最後拍板定調。

中選會目前僅有四位委員，依規定再增加一人即可開會。行政院去年十二月將中選會名單送至立法院，主委被提名人為游盈隆、副主委被提名人胡博硯，另五位委員被提名人為黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。

投票前夕，民進黨團傳出英系立委對游盈隆有意見。民進黨人士說，游盈隆是這次綠營內部討論度最高人選，其中英系立委無法認同游盈隆過去批評民進黨的言行，游也沒有道歉或解釋，如果黨團沒有祭出黨紀固票，英系立委恐不會投出同意票。民進黨正國會立委王義川也點名，游盈隆應對民眾黨立委李貞秀當選爭議來表態，若當選中選會主委後是否提起「立委當選無效」，不然大家要怎麼投票？

藍白黨團則對游盈隆沒太大意見，據了解，國民黨團初步傾向「三加一」支持藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，再加上游盈隆；對於與民眾黨主席黃國昌鬧翻的老戰友胡博硯，則傾向封殺。

至於行政院處理李貞秀的國籍案，是否牽動民眾黨對人事案態度？民眾黨團總召陳清龍說，為確保中選會的獨立性，民眾黨團仍會以被提名人是否具備公正性、專業性等標準來嚴格審查。

民眾黨團昨開黨團會議討論，據了解，胡博硯恐難獲得白營同意，而黃文玲雖不是民眾黨推薦，但她曾在總統大選時幫民眾黨前主席柯文哲領表，也讓民眾黨陷入長考，最後決定仍待今天黨團大會定奪。