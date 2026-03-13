官員：若先動支718億 後續預算遭刪無法核銷恐違法

行政院認定立法院日前通過的新台幣718億元新興計畫先行動支案，不符憲法及預算法規定。行政院官員今天表示，預算法規範政府不能在預算所定外，動用公款，且若機關真的按照動支案先行動支預算，一旦後續立院審議預算時刪減支出，導致機關已動支經費無法核銷，行政部門將違法。

今年度中央政府總預算案歲入編列2兆8623億元、歲出3兆350億元，其中新興計畫支出達2992億元。不過，總預算案至今未進入審議階段，立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過其中718億元新興計畫先行動支案。

行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會表示，立法院通過的新興計畫公決案，只切割出718億元、38項計畫可先行動支，這史無前例，且只是「暫時同意動支」，並不符合憲法與預算法規定。憲法第63條規定，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案及條約案等之權。

行政院官員對記者進一步說明，立法院職權行使法規定，立法院依憲法第63條規定所議決的議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決，而預算法第51條明定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始前15日（也就是12月16日前）由總統公布。

官員說，行政院已依預算法規定在去年8月29日將今年度總預算案送立法院審議，但立院遲未審議115年度總預算案，已違反預算法第51條規定。

官員表示，總預算必須經過完整的三讀程序，行政機關才能夠依法行政，立法院通過的718億元新興計畫先行動支公決案，只是「暫時同意動支」，但未來立法院審議預算時針對歲出仍有可能進行刪減，導致預算有高度不確定性。

若先行動支未審議的預算，後續預算卻被立法院刪除，官員說，根據預算法第25條規定，政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資的行為，且各機關於預算未審議通過前執行業務的經費，如經立院審議結果有所刪減時，仍不得為預算外支出。換句話說，審議前執行的經費加上未來預定使用的經費，絕不能超過立法院最後審議核准的金額。

官員舉新興計畫中TPASS行政院通勤月票執行計畫為例表示，今年度共編列75.2億元，若預算遲未通過，交通部決定依立法院決議按各地方政府執行情形全數動支相關經費，但後續立院審議預算時如果刪減此支出，將導致已動支經費無法核銷，造成行政部門違法。

官員呼籲，立法院應儘速審理今年度中央政府總預算案，完成法定程序，避免造成中央與地方政府執行預算、執行程度上的不確定性。