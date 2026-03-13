聽新聞
官員：若先動支718億 後續預算遭刪無法核銷恐違法

中央社／ 記者賴于榛台北12日電

行政院認定立法院日前通過的新台幣718億元新興計畫先行動支案，不符憲法及預算法規定。行政院官員今天表示，預算法規範政府不能在預算所定外，動用公款，且若機關真的按照動支案先行動支預算，一旦後續立院審議預算時刪減支出，導致機關已動支經費無法核銷，行政部門將違法。

今年度中央政府總預算案歲入編列2兆8623億元、歲出3兆350億元，其中新興計畫支出達2992億元。不過，總預算案至今未進入審議階段，立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過其中718億元新興計畫先行動支案。

行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會表示，立法院通過的新興計畫公決案，只切割出718億元、38項計畫可先行動支，這史無前例，且只是「暫時同意動支」，並不符合憲法與預算法規定。憲法第63條規定，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案及條約案等之權。

行政院官員對記者進一步說明，立法院職權行使法規定，立法院依憲法第63條規定所議決的議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決，而預算法第51條明定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始前15日（也就是12月16日前）由總統公布。

官員說，行政院已依預算法規定在去年8月29日將今年度總預算案送立法院審議，但立院遲未審議115年度總預算案，已違反預算法第51條規定。

官員表示，總預算必須經過完整的三讀程序，行政機關才能夠依法行政，立法院通過的718億元新興計畫先行動支公決案，只是「暫時同意動支」，但未來立法院審議預算時針對歲出仍有可能進行刪減，導致預算有高度不確定性。

若先行動支未審議的預算，後續預算卻被立法院刪除，官員說，根據預算法第25條規定，政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資的行為，且各機關於預算未審議通過前執行業務的經費，如經立院審議結果有所刪減時，仍不得為預算外支出。換句話說，審議前執行的經費加上未來預定使用的經費，絕不能超過立法院最後審議核准的金額。

官員舉新興計畫中TPASS行政院通勤月票執行計畫為例表示，今年度共編列75.2億元，若預算遲未通過，交通部決定依立法院決議按各地方政府執行情形全數動支相關經費，但後續立院審議預算時如果刪減此支出，將導致已動支經費無法核銷，造成行政部門違法。

官員呼籲，立法院應儘速審理今年度中央政府總預算案，完成法定程序，避免造成中央與地方政府執行預算、執行程度上的不確定性。

李慧芝 行政院 立法院

相關新聞

鄭習會「4到6月間舉行」 鄭麗文：選舉大利多

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

中選會人事今表決 綠對游盈隆有意見

立法院今天將行使中選會人事同意權案投票表決，據了解，民進黨部分英系立委對主委被提名人游盈隆曾批評民進黨的言論有意見，綠營是否跑票備受關注。相較之下，藍白陣營不反對游盈隆，反而可能聯手封殺副主委被提名人胡博硯。三黨團今天將舉行黨團大會，進行最後拍板定調。

外交部證實 賴總統獲史瓦帝尼邀訪

外界關注賴清德總統上任後何時第二度出訪友邦，外交部昨天表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。賴總統昨晚被媒體問到出訪規畫時，沒有回應。

文化總會改英文名！Chinese變Taiwan… 藍批「小島文化」

中華文化總會執行委員曹興誠日前質疑，文化總會宗旨是推廣台灣文化，為何要掛「中華」二字，他揚言請辭執委一職。文總秘書長李厚慶昨說，中華文化總會的英文名稱將把Chinese變為Taiwan，預計下周會員大會英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（NCAT）」。國民黨批評，民進黨政府想遂行窄國、小島文化，只會更限縮文化傳承厚度。

賴總統：台灣將持續鏈結世界 擴大民主合作

賴清德總統12日晚間出席「115年外交部春宴」，感謝各國友邦與來自世界各地的貴賓長期支持臺灣，並持續深化交流合作。他表示，面對地緣政治快速變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持不會改變，未來將持續捍衛區域和平穩定，並與民主友盟國家攜手合作，推動世界進步與繁榮。

