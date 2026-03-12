快訊

頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

賴總統：台灣將持續鏈結世界 擴大民主合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（右）舉杯向美國在台協會台北辦事處長谷立言（左）致意。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（右）舉杯向美國在台協會台北辦事處長谷立言（左）致意。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

賴清德總統12日晚間出席「115年外交部春宴」，感謝各國友邦與來自世界各地的貴賓長期支持臺灣，並持續深化交流合作。他表示，面對地緣政治快速變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持不會改變，未來將持續捍衛區域和平穩定，並與民主友盟國家攜手合作，推動世界進步與繁榮。

賴總統致詞時表示，很高興在百花盛開的季節與各國貴賓及各界好友齊聚一堂，共同迎接春天的到來，也祝福各界在新的一年凡事順利、圓滿如意。

他指出，回顧過去一年，感謝外交團隊推動「總合外交」，持續深化臺灣與各國的夥伴關係。外交部長林佳龍去年走訪六大洲14個國家，飛行距離超過20萬9千公里，約繞行地球5.2圈，也在月初率團訪問友邦吐瓦魯，並過境澳洲參訪雪梨。此外，外交部去年共接待401個訪團，持續推動臺灣與國際社會的交流合作。

賴總統也特別感謝多位友邦領袖到訪臺灣，以實際行動展現對臺灣的支持與情誼，臺灣也持續與各國深化合作，例如與英國簽署「提升貿易夥伴關係」三項領域協議，與日本簽署「數位貿易協議」，並與美國完成貿易談判，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，展現臺灣與國際社會深化合作的成果。

賴總統指出，在邁向AI新時代的過程中，臺灣將持續強化與世界的連結，並擴大與民主友盟國家的合作。

在經濟方面，他表示，去年臺灣經濟表現亮眼，經濟成長率達8.68%，創15年新高，就業情況也為25年來最佳。同時，面對天災挑戰，國人展現團結精神，踴躍投入志工行動協助受災民眾，展現社會凝聚力。

賴總統表示，新的一年將以充滿希望的心情迎接挑戰。今年開春體壇也傳出好消息，臺灣在國際賽事表現亮眼，包括世界棒球經典賽、體操世界盃巴庫站單槓奪金、全英羽球公開賽單屆奪下兩座冠軍，以及女足在AFC亞洲盃晉級八強，持續爭取明年女足世界盃資格。

他最後強調，面對地緣政治快速變動及威權主義擴張，希望朝野團結合作，共同因應各項挑戰。無論國際局勢如何變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持都不會改變，臺灣將持續守護區域和平與民主價值，並與民主夥伴攜手合作，走向世界並促進全球繁榮發展。

貿易協議 賴清德 地緣政治

延伸閱讀

外交部春宴 賴總統籲朝野合作面對挑戰

外交部春宴 駐台使節團長籲台灣跨界對話尋求共識

林佳龍：國際挺台力量續升 台灣願成民主夥伴黏著劑

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

相關新聞

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

賴總統：台灣將持續鏈結世界 擴大民主合作

賴清德總統12日晚間出席「115年外交部春宴」，感謝各國友邦與來自世界各地的貴賓長期支持臺灣，並持續深化交流合作。他表示，面對地緣政治快速變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持不會改變，未來將持續捍衛區域和平穩定，並與民主友盟國家攜手合作，推動世界進步與繁榮。

林佳龍聽取中東簡報 持續協助50名國人離境

外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續提供必要協助。

政院指新興計畫先行動支案史無前例 民眾黨團拿原話反嗆卓榮泰不副署

今年度總預算持續卡關，立法院會先前二讀通過新興計畫先行動支案，行政院今天對此批評史無前例，不符合憲法與預算法規定。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算、不副署不執行立法院三讀通過的法律案，如此才是真正史無前例。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。