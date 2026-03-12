賴總統：台灣將持續鏈結世界 擴大民主合作

賴清德總統12日晚間出席「115年外交部春宴」，感謝各國友邦與來自世界各地的貴賓長期支持臺灣，並持續深化交流合作。他表示，面對地緣政治快速變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持不會改變，未來將持續捍衛區域和平穩定，並與民主友盟國家攜手合作，推動世界進步與繁榮。

賴總統致詞時表示，很高興在百花盛開的季節與各國貴賓及各界好友齊聚一堂，共同迎接春天的到來，也祝福各界在新的一年凡事順利、圓滿如意。

他指出，回顧過去一年，感謝外交團隊推動「總合外交」，持續深化臺灣與各國的夥伴關係。外交部長林佳龍去年走訪六大洲14個國家，飛行距離超過20萬9千公里，約繞行地球5.2圈，也在月初率團訪問友邦吐瓦魯，並過境澳洲參訪雪梨。此外，外交部去年共接待401個訪團，持續推動臺灣與國際社會的交流合作。

賴總統也特別感謝多位友邦領袖到訪臺灣，以實際行動展現對臺灣的支持與情誼，臺灣也持續與各國深化合作，例如與英國簽署「提升貿易夥伴關係」三項領域協議，與日本簽署「數位貿易協議」，並與美國完成貿易談判，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，展現臺灣與國際社會深化合作的成果。

賴總統指出，在邁向AI新時代的過程中，臺灣將持續強化與世界的連結，並擴大與民主友盟國家的合作。

在經濟方面，他表示，去年臺灣經濟表現亮眼，經濟成長率達8.68%，創15年新高，就業情況也為25年來最佳。同時，面對天災挑戰，國人展現團結精神，踴躍投入志工行動協助受災民眾，展現社會凝聚力。

賴總統表示，新的一年將以充滿希望的心情迎接挑戰。今年開春體壇也傳出好消息，臺灣在國際賽事表現亮眼，包括世界棒球經典賽、體操世界盃巴庫站單槓奪金、全英羽球公開賽單屆奪下兩座冠軍，以及女足在AFC亞洲盃晉級八強，持續爭取明年女足世界盃資格。

他最後強調，面對地緣政治快速變動及威權主義擴張，希望朝野團結合作，共同因應各項挑戰。無論國際局勢如何變化，臺灣人民對和平的熱愛與對民主自由的堅持都不會改變，臺灣將持續守護區域和平與民主價值，並與民主夥伴攜手合作，走向世界並促進全球繁榮發展。