外交部春宴 賴清德籲朝野合作面對挑戰

外交部今天舉辦「春宴」宴請各國駐華使節，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到場，賴清德致詞時感謝各國使節對台灣的支持，並表示在國際政治快速變遷與極權主義的擴張局勢下，朝野能團結合作因應各項挑戰。

賴清德總統先感謝外交部長積極深化台灣與各國夥伴關係，去年1年內走訪六大洲、14個國家，飛行20萬9000多公里，大約等於繞地球5.2圈，招待4百多個訪問團與參加無數個宴席，體重都胖了，可說是為國增重。台灣面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張局勢，希望朝野能團結合作因應各項挑戰，面對變局，他相信台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕對不會改變，台灣會堅定與民主盟國一起合作，持續走向世界，引領世界進步繁榮。

外交部今晚舉辦駐華使節春宴，副總統蕭美琴出席致詞，並舉杯向各國使節致意。記者潘俊宏／攝影

外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（中）、外交部長林佳龍（左）與駐華使節團團長聖露西亞大使勞勃.路易斯（右）舉杯向各國駐華使節致敬。記者潘俊宏／攝影