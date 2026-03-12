快訊

深厚情誼令人動容！小S淚謝賈永婕拉她走出喪姊之痛 甚至強行帶她掛急診

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

外交部春宴 賴清德籲朝野合作面對挑戰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（左）致詞後特別向日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）等人致意。記者潘俊宏／攝影
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（左）致詞後特別向日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）等人致意。記者潘俊宏／攝影

外交部今天舉辦「春宴」宴請各國駐華使節，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到場，賴清德致詞時感謝各國使節對台灣的支持，並表示在國際政治快速變遷與極權主義的擴張局勢下，朝野能團結合作因應各項挑戰。

賴清德總統先感謝外交部長積極深化台灣與各國夥伴關係，去年1年內走訪六大洲、14個國家，飛行20萬9000多公里，大約等於繞地球5.2圈，招待4百多個訪問團與參加無數個宴席，體重都胖了，可說是為國增重。台灣面對地緣政治快速變化與威權主義的擴張局勢，希望朝野能團結合作因應各項挑戰，面對變局，他相信台灣人民熱愛和平、堅持民主自由絕對不會改變，台灣會堅定與民主盟國一起合作，持續走向世界，引領世界進步繁榮。

外交部今晚舉辦駐華使節春宴，副總統蕭美琴出席致詞，並舉杯向各國使節致意。記者潘俊宏／攝影
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，副總統蕭美琴出席致詞，並舉杯向各國使節致意。記者潘俊宏／攝影

外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（中）、外交部長林佳龍（左）與駐華使節團團長聖露西亞大使勞勃.路易斯（右）舉杯向各國駐華使節致敬。記者潘俊宏／攝影
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（中）、外交部長林佳龍（左）與駐華使節團團長聖露西亞大使勞勃.路易斯（右）舉杯向各國駐華使節致敬。記者潘俊宏／攝影

外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（右）舉杯向美國在台協會台北辦事處長谷立言（左）致意。記者潘俊宏／攝影
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（右）舉杯向美國在台協會台北辦事處長谷立言（左）致意。記者潘俊宏／攝影

地緣政治 蕭美琴 外交部

延伸閱讀

外交部春宴 駐台使節團長籲台灣跨界對話尋求共識

林佳龍：國際挺台力量續升 台灣願成民主夥伴黏著劑

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

授證新住民諮詢委員 賴清德：民進黨始終擁抱多元

相關新聞

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

林佳龍聽取中東簡報 持續協助50名國人離境

外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續提供必要協助。

政院指新興計畫先行動支案史無前例 民眾黨團拿原話反嗆卓榮泰不副署

今年度總預算持續卡關，立法院會先前二讀通過新興計畫先行動支案，行政院今天對此批評史無前例，不符合憲法與預算法規定。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算、不副署不執行立法院三讀通過的法律案，如此才是真正史無前例。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。