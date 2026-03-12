聽新聞
林佳龍聽取中東簡報 持續協助50名國人離境
外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續提供必要協助。
林佳龍指出，感謝各館處館長與同仁在緊急情勢下的迅速應變，包含駐巴林代表處基於人道考量，協助1名與我國人同行的中國籍人士離境。
外交部指出，截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，駐外人員均逐一聯繫並確認在當地的僑胞及國人安全。在交通受阻及情勢不穩定等多重挑戰下，外交部與駐外館處已協助1838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助，全力確保國人安全。
此外，由於中東地區情勢仍持續變化，目前自杜拜返國的阿聯酋航空商業航班均為A380機型，每班可搭載逾500名乘客。經連日協助國人搭乘航班返台後，目前每日飛往台灣的航班仍有空位。外交部呼籲有離境需求的國人，主動與我國駐杜拜辦事處聯繫，以利協助儘速搭乘商業航班離境。
