快訊

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍聽取中東簡報 持續協助50名國人離境

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。圖／取自林佳龍臉書

外交部林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續提供必要協助。

林佳龍指出，感謝各館處館長與同仁在緊急情勢下的迅速應變，包含駐巴林代表處基於人道考量，協助1名與我國人同行的中國籍人士離境。

外交部指出，截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，駐外人員均逐一聯繫並確認在當地的僑胞及國人安全。在交通受阻及情勢不穩定等多重挑戰下，外交部與駐外館處已協助1838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助，全力確保國人安全。

此外，由於中東地區情勢仍持續變化，目前自杜拜返國的阿聯酋航空商業航班均為A380機型，每班可搭載逾500名乘客。經連日協助國人搭乘航班返台後，目前每日飛往台灣的航班仍有空位。外交部呼籲有離境需求的國人，主動與我國駐杜拜辦事處聯繫，以利協助儘速搭乘商業航班離境。

外交部 林佳龍 中東 美伊開戰

延伸閱讀

中東戰事台股恐慌 卓揆：國安基金隨時可開會 授權維護市場穩定

歸咎認知戰 官員廉恥何在

陸稱助70台人返台 陸委會：認知作戰

中東局勢動盪 政院拍板關鍵原物料減徵延至九月底

相關新聞

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

林佳龍聽取中東簡報 持續協助50名國人離境

外交部長林佳龍今天下午主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續提供必要協助。

政院指新興計畫先行動支案史無前例 民眾黨團拿原話反嗆卓榮泰不副署

今年度總預算持續卡關，立法院會先前二讀通過新興計畫先行動支案，行政院今天對此批評史無前例，不符合憲法與預算法規定。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算、不副署不執行立法院三讀通過的法律案，如此才是真正史無前例。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。