外交部春宴 駐台使節團長籲台灣跨界對話尋求共識

中央社／ 台北12日電
賴清德總統（中）、外交部長林佳龍（左）、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）（右）晚間一同出席外交部春宴，並舉杯致意。記者曾原信／攝影
外交部春宴登場，新任駐台使節團團長路易斯表示，為抵禦外部壓力，台灣必須持續尋求共識與團結，這對維護民主至關重要；各界跨過藩籬對話，民主才能發揮最佳功能。

年度外交部春宴晚間在台北圓山大飯店登場，由外交部長林佳龍伉儷擔任主人，邀請總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、各部會首長，以及各國駐台使節代表與配偶與會。

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea ClareBowman）2月離任，新任駐台使節團團長由聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）接任。

路易斯致詞時首先向柏安卓致敬與祝福，也應景地向大家拜年，並代表駐台使節團向美國政府和人民致賀，慶祝美國建國250週年。

路易斯表示，台灣在公民自由、言論自由和民主選舉建立良好聲譽，同時建立健全獨立的體制。此外，在全球多變局勢及區域衝突已成日常之際，台灣已具備相當應變能力。

路易斯強調，與其他國家相同，台灣內部有不同立場，但為抵禦外部壓力，台灣必須持續就根本問題尋求共識與團結，這對維護民主至關重要。而國家團結不意味著一言堂，也不代表社會與輿論應該沉默。各界跨越藩籬進行對話，民主才能發揮最佳功能。

路易斯肯定台灣政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力，以及總統賴清德於春節談話籲請人們捍衛民主、團結向前。

路易斯指出，台灣在多項關鍵領域持續投入並取得卓越成就，展現台灣在全球舞台上的長足進步與重要地位。「世界認識台灣、世界認可台灣、世界也需要台灣」。

路易斯說，期許各國使節代表持續與台灣深化合作、開創機會。台灣展現的韌性與日益在國際受到的認同，將為全人類共同福祉與進步做出重要貢獻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外交部 賴清德 林佳龍

