林佳龍：國際挺台力量續升 台灣願成民主夥伴黏著劑

中央社／ 台北12日電
台外交部長林佳龍。圖／本報系資料照片
外交部林佳龍今天表示，台灣民主歷經風雨淬煉，贏得國際社會信賴；去年有401個訪團、4105位外賓來台，國際挺台力量持續升溫，台灣願在民主夥伴之間扮演「黏著劑」角色，帶著民主馳騁寰宇。

外交部春宴晚間在台北圓山大飯店舉行，由外交部長林佳龍伉儷擔任主人，邀請總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮，以及各國駐台使節代表與配偶與會。

林佳龍致詞時表示，今年是台灣總統直選30週年。30年前，台灣人民不畏中國飛彈恫嚇，以高達76%的投票率，堅持用選票實踐「國民主權」，堅定完成民主化的最後一哩路。

談及今年適逢美國建國250週年，林佳龍強調，台美雖分處太平洋兩岸，但人民的勇氣與韌性沒有距離，同樣珍視民主自由、同樣追求更幸福的未來，也同樣堅持人民當家做主。台灣30年的民主歷程與美國250年的建國精神，今晚跨越太平洋在台北交會。

林佳龍指出，台灣民主歷經風雨的淬鍊，走到今天才能贏得國際社會的信賴。未來也將在動盪的世局中，成為民主世界可以倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展。

林佳龍以「勇敢突破、成果豐碩」評論去年台灣外交成就，細數副總統蕭美琴成功進入歐洲議會於IPAC年會發表演講，以及他過去一年走訪美國、日本、歐洲及多個友邦，深刻感受到國際友人的溫暖關懷。

林佳龍提到，去年有401個訪團、4105位外賓來台，見證國際挺台力量持續升溫；而台灣願意在民主夥伴之間扮演「黏著劑」角色，讓台灣不只以堅韌守住民主，更要帶著民主馳騁寰宇。

林佳龍說，將持續匯聚並發揮台灣在經貿、科技與安全等領域的能量，與民主夥伴深化合作、相互扶持、共創繁榮，讓台灣成為最值得信賴的夥伴；同時以外交力量為人民帶來更安全、更安定、更幸福的生活。

