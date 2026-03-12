政院指新興計畫先行動支案史無前例 民眾黨團拿原話反嗆卓榮泰不副署

今年度總預算持續卡關，立法院會先前二讀通過新興計畫先行動支案，行政院今天對此批評史無前例，不符合憲法與預算法規定。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算、不副署不執行立法院三讀通過的法律案，如此才是真正史無前例。

2026年3月6日，立法院會通過國民黨團、民眾黨團所提「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對少子化生育補助、TPASS及治水防洪等38項新興計畫，同意行政院先行動支約新台幣718億元。行政院發言人李慧芝今天說，此項公決案史無前例，所謂的「暫時同意動支」不符合憲法與預算法規定。

針對行政院的說法，陳清龍晚間透過文字回應，面對立法院三讀通過的法律案，卓榮泰非但拒絕依法編列預算，甚至不副署、不執行才是真正史無前例，「請問違反編列的總預算，還要叫立法院如何審查？」

陳清龍說，正是因為卓榮泰違法在先，在野黨為了幫忙解決問題，才會提出先行動支的提案，希望讓具有急迫性、攸關重大民生的新興資本支出及新增計劃，例如TPASS、相關生育補助可以先行動支，當初提案的白紙黑字寫得很清楚。

陳清龍說明，根據預算法第54條規定，新興資本支出及新增計畫，即使總預算案尚未通過，只要經過立法院同意就能先行動支，「行政院是看不懂，還是裝睡的人叫不醒？」卓榮泰應該依法行政、編列法定義務支出，並且讓立法院已經同意的新興資本支出及新增計畫先行動支。