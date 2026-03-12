快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（中）感謝各國對台灣的支持。記者潘俊宏／攝影
外交部今晚舉辦駐華使節春宴，賴清德總統（中）感謝各國對台灣的支持。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

賴總統在外交部長林佳龍的陪同下出席春宴，他肯定林佳龍推動總合外交，深化台灣與各國的夥伴關係，林佳龍去年一年走訪六大洲，繞地球5.2圈，話鋒一轉，賴總統說，「我今天才知道空中飛人還不是最辛苦的，他（指林佳龍）前前後後光是去年一年總共招待了401個貴賓訪團，招待4105位貴賓，設宴無數宴席，他體重都胖了、都增重了，可說是為國增重，他的夫人婉如也跟著體重都增加了。」

賴總統指出，感謝各國與台灣加強交流合作，感謝全國人民的努力，去年台灣的經濟成長率達到百分之8.68，創下15年新高；今年開春就迎來好消息，Team Taiwan在世界棒球經典賽中，將士用命、台灣球迷更是塞爆東京巨蛋，雖然沒有辦法如願前往美國打第二階段，但已經贏得世界的敬重。

賴總統說， 衷心期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰；不論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平，台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變；台灣將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。

林佳龍致詞表示，台美雖分處太平洋兩岸，但人民的勇氣與韌性沒有距離，雙方同樣珍視民主自由、同樣追求更幸福的未來，也同樣堅持人民當家做主。

林佳龍提到，今年1月，來自美國的攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）徒手獨攀台北101，他以冷靜的判斷、充足的準備與堅毅的意志，一步步完成令人震撼的壯舉；台灣的民主同樣歷經風雨的淬鍊，走到今天才能贏得國際社會的信賴。

展望未來，林佳龍說，台灣也將在動盪的世局中成為民主世界可以倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展；台灣願意在民主夥伴之間扮演「黏著劑」的角色，讓台灣不只以堅韌守住民主，更要帶著民主馳騁寰宇。

駐台使節團團長聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）致詞表示，國家團結對維護民主韌性至關重要，他肯定中華民國（台灣）政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力，賴總統在春年談話時，也籲請人民捍衛民主、團結向前，並匯聚所有公民的能力與專業，在成功穩健的基礎上再創佳績。

我外交部證實收到非洲友邦史瓦帝尼王國的邀請信，對於是否出訪，賴總統在春宴前被問到此事，沒有回應。

賴清德 外交部 林佳龍

延伸閱讀

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

蔡英文、蔣萬安都到了！商總新春晚宴 許舒博勸賴總統放軟一點

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚

相關新聞

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

政院指新興計畫先行動支案史無前例 民眾黨團拿原話反嗆卓榮泰不副署

今年度總預算持續卡關，立法院會先前二讀通過新興計畫先行動支案，行政院今天對此批評史無前例，不符合憲法與預算法規定。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算、不副署不執行立法院三讀通過的法律案，如此才是真正史無前例。

參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，但國民黨提告後勝訴。黨產會回應，他們擔心法院對於黨產條例「誤解」，黨產條例對「不當取得財產」有明確定義，最高法院卻對該定義添加限制；若如此「誤解」成為定論，「黨產條例」立法旨意將成空殼，也失轉型正義精神及力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。