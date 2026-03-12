參加外交部春宴 賴總統：盼朝野團結合作應對威權擴張等挑戰

賴清德總統今天晚間參加外交部春宴，他在致詞時提到，Team Taiwan在世界棒球經典賽將士用命，雖無法如願前往美國打第二階段，但已贏得世界的敬重；他期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

賴總統在外交部長林佳龍的陪同下出席春宴，他肯定林佳龍推動總合外交，深化台灣與各國的夥伴關係，林佳龍去年一年走訪六大洲，繞地球5.2圈，話鋒一轉，賴總統說，「我今天才知道空中飛人還不是最辛苦的，他（指林佳龍）前前後後光是去年一年總共招待了401個貴賓訪團，招待4105位貴賓，設宴無數宴席，他體重都胖了、都增重了，可說是為國增重，他的夫人婉如也跟著體重都增加了。」

賴總統指出，感謝各國與台灣加強交流合作，感謝全國人民的努力，去年台灣的經濟成長率達到百分之8.68，創下15年新高；今年開春就迎來好消息，Team Taiwan在世界棒球經典賽中，將士用命、台灣球迷更是塞爆東京巨蛋，雖然沒有辦法如願前往美國打第二階段，但已經贏得世界的敬重。

賴總統說， 衷心期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展，而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰；不論國際局勢如何變化，台灣人民熱愛和平，台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變；台灣將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。

林佳龍致詞表示，台美雖分處太平洋兩岸，但人民的勇氣與韌性沒有距離，雙方同樣珍視民主自由、同樣追求更幸福的未來，也同樣堅持人民當家做主。

林佳龍提到，今年1月，來自美國的攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）徒手獨攀台北101，他以冷靜的判斷、充足的準備與堅毅的意志，一步步完成令人震撼的壯舉；台灣的民主同樣歷經風雨的淬鍊，走到今天才能贏得國際社會的信賴。

展望未來，林佳龍說，台灣也將在動盪的世局中成為民主世界可以倚靠的力量，與夥伴攜手向前，讓民主持續蓬勃發展；台灣願意在民主夥伴之間扮演「黏著劑」的角色，讓台灣不只以堅韌守住民主，更要帶著民主馳騁寰宇。

駐台使節團團長聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）致詞表示，國家團結對維護民主韌性至關重要，他肯定中華民國（台灣）政府各界領導者為尋求國家團結付出的努力，賴總統在春年談話時，也籲請人民捍衛民主、團結向前，並匯聚所有公民的能力與專業，在成功穩健的基礎上再創佳績。

我外交部證實收到非洲友邦史瓦帝尼王國的邀請信，對於是否出訪，賴總統在春宴前被問到此事，沒有回應。