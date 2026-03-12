立場矛盾？海基會拜會民眾黨團李貞秀在場 陸委會：總不能不進門

海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉周二上午拜會民眾黨團時，賴政府認定有國籍與戶籍爭議的民眾黨不分區立委李貞秀也在場。陸委會副主委梁文傑12日稱，海基會事前也不知道哪些委員會在場，「總不能因為她（李貞秀）在，到了門口就不進去」，並重申其適格性有問題，各行政部門的立場是一體的。他也對於立法院長韓國瑜不將李貞秀解職表示遺憾。

梁文傑12日下午主持召開陸委會例行記者會，李貞秀的資格爭議持續成為焦點。針對海基會拜會民眾黨團時，李貞秀也在場，他回應指，「海基會那天是去拜訪民眾黨團，但是裡面有哪些委員會在，海基會事先也不知道，所以李貞秀『委員』在那，總不可能說因為她在，到了門口就不進去，這不太可能。」

梁文傑強調，這是禮貌性拜會。而因為認定她的適格性有問題，行政各個部門的立場是一體的。

對於立法院11日針對李貞秀資格爭議召開朝野協商，立法院長韓國瑜最後裁示，在司法最終判決前，要尊重李貞秀的立委身分以及職權，梁文傑表示，國籍法20條規定，立委的解職權在立法院，行政部門對韓國瑜院長重申不撤銷（李貞秀職務）的決定「很遺憾」。

至於是否仍遵循行政院的主張，不接受李貞秀的質詢跟索資？梁文傑說，未來對李貞秀「女士」的索資或質詢，行政機關還是會依照原來的態度。他表示，事實就是李貞秀女士依內政部認定，並沒有在就職之前申請撤銷中華人民共和國的國籍，在我們看來，不管是法律或是事實都很明確。

另外，李貞秀在立委就職時，在雙重國籍切結書上圈選「只有中華民國國籍」，梁文傑說，「我寧可相信李珍秀女士是誤解了，她可能以為自己只有中華民國國籍」。但早在上次大選民眾黨要推徐春鶯當不分區立委時，政府就在提醒，原大陸籍人士即使取得台灣籍，原來的國籍還是存在。但不管怎樣，法律適用並不會因為個人不瞭解而改變。

針對登記參選立委時具有雙重戶籍爭議，李貞秀重申她早已放棄大陸戶籍。梁文傑再次強調，把撤銷大陸戶籍的文件交給移民署的日子，那一天才是沒有大陸戶籍的起算日。政府不會追認對方文件中所說的20年或30年前就已經沒有戶籍。

梁文傑指出，在2025年3月之前，李貞秀「女士」從來沒有交過任何除籍證明給移民署，所以我們只能夠從2025年3月開始起算。