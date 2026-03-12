快訊

立場矛盾？海基會拜會民眾黨團李貞秀在場 陸委會：總不能不進門

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑12日主持記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑12日主持記者會。記者陳宥菘／攝影

海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉周二上午拜會民眾黨團時，賴政府認定有國籍與戶籍爭議的民眾黨不分區立委李貞秀也在場。陸委會副主委梁文傑12日稱，海基會事前也不知道哪些委員會在場，「總不能因為她（李貞秀）在，到了門口就不進去」，並重申其適格性有問題，各行政部門的立場是一體的。他也對於立法院長韓國瑜不將李貞秀解職表示遺憾。

梁文傑12日下午主持召開陸委會例行記者會，李貞秀的資格爭議持續成為焦點。針對海基會拜會民眾黨團時，李貞秀也在場，他回應指，「海基會那天是去拜訪民眾黨團，但是裡面有哪些委員會在，海基會事先也不知道，所以李貞秀『委員』在那，總不可能說因為她在，到了門口就不進去，這不太可能。」

梁文傑強調，這是禮貌性拜會。而因為認定她的適格性有問題，行政各個部門的立場是一體的。

對於立法院11日針對李貞秀資格爭議召開朝野協商，立法院長韓國瑜最後裁示，在司法最終判決前，要尊重李貞秀的立委身分以及職權，梁文傑表示，國籍法20條規定，立委的解職權在立法院，行政部門對韓國瑜院長重申不撤銷（李貞秀職務）的決定「很遺憾」。

至於是否仍遵循行政院的主張，不接受李貞秀的質詢跟索資？梁文傑說，未來對李貞秀「女士」的索資或質詢，行政機關還是會依照原來的態度。他表示，事實就是李貞秀女士依內政部認定，並沒有在就職之前申請撤銷中華人民共和國的國籍，在我們看來，不管是法律或是事實都很明確。

另外，李貞秀在立委就職時，在雙重國籍切結書上圈選「只有中華民國國籍」，梁文傑說，「我寧可相信李珍秀女士是誤解了，她可能以為自己只有中華民國國籍」。但早在上次大選民眾黨要推徐春鶯當不分區立委時，政府就在提醒，原大陸籍人士即使取得台灣籍，原來的國籍還是存在。但不管怎樣，法律適用並不會因為個人不瞭解而改變。

針對登記參選立委時具有雙重戶籍爭議，李貞秀重申她早已放棄大陸戶籍。梁文傑再次強調，把撤銷大陸戶籍的文件交給移民署的日子，那一天才是沒有大陸戶籍的起算日。政府不會追認對方文件中所說的20年或30年前就已經沒有戶籍。

梁文傑指出，在2025年3月之前，李貞秀「女士」從來沒有交過任何除籍證明給移民署，所以我們只能夠從2025年3月開始起算。

中華民國 羅文嘉 梁文傑

相關新聞

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，但國民黨提告後勝訴。黨產會回應，他們擔心法院對於黨產條例「誤解」，黨產條例對「不當取得財產」有明確定義，最高法院卻對該定義添加限制；若如此「誤解」成為定論，「黨產條例」立法旨意將成空殼，也失轉型正義精神及力量。

再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

