中選會人事同意權案13日投票 朝野待黨團會議定調

中央社／ 台北12日電

立法院會13日將進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團表示，相關議題會在明天黨團會議定調，朝一致投票方向進行；國民黨團、民眾黨團則將依被提名人的公正性、專業性嚴格審查。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院長韓國瑜11日召集朝野黨團協商，各黨團同意，13日立法院會將進行中選會人事同意權案記名投票表決。

針對投票意向，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，當然希望人選順利產生，不過這次的被提名人是由不同政黨推薦，黨團成員當然也會關心民進黨推薦的人選是否會被刷掉，另外也有人對游盈隆有一些看法，因此相關議題，會在明天的黨團會議聽黨團成員的意見後定調，目前朝一致投票的方向進行。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，明天將召開黨團大會討論中選會人事同意權案，做最終決定。她強調，中選會身為民主憲政的守護者，委員必須具備高度的專業素養與中立立場，才能確保每一場選務工作都在公平、公正、透明的原則下獨立運行。

民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，有關中選會人事同意權案，立場很清楚，為了確保中選會的獨立性，避免中選會成為民進黨的打手，將以是否能具備公正性、專業性等兩項標準嚴格審查。

立法院 中選會

相關新聞

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，但國民黨提告後勝訴。黨產會回應，他們擔心法院對於黨產條例「誤解」，黨產條例對「不當取得財產」有明確定義，最高法院卻對該定義添加限制；若如此「誤解」成為定論，「黨產條例」立法旨意將成空殼，也失轉型正義精神及力量。

再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

