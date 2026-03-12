中選會人事同意權案13日投票 朝野待黨團會議定調

立法院會13日將進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團表示，相關議題會在明天黨團會議定調，朝一致投票方向進行；國民黨團、民眾黨團則將依被提名人的公正性、專業性嚴格審查。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院長韓國瑜11日召集朝野黨團協商，各黨團同意，13日立法院會將進行中選會人事同意權案記名投票表決。

針對投票意向，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，當然希望人選順利產生，不過這次的被提名人是由不同政黨推薦，黨團成員當然也會關心民進黨推薦的人選是否會被刷掉，另外也有人對游盈隆有一些看法，因此相關議題，會在明天的黨團會議聽黨團成員的意見後定調，目前朝一致投票的方向進行。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，明天將召開黨團大會討論中選會人事同意權案，做最終決定。她強調，中選會身為民主憲政的守護者，委員必須具備高度的專業素養與中立立場，才能確保每一場選務工作都在公平、公正、透明的原則下獨立運行。

民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，有關中選會人事同意權案，立場很清楚，為了確保中選會的獨立性，避免中選會成為民進黨的打手，將以是否能具備公正性、專業性等兩項標準嚴格審查。