【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

聯合報／ 記者／郭雪筠
《逐玉》憑藉男女主高顏值與話題設定維持討論度。圖／取自豆瓣
陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

回顧去年12月浩浩蕩蕩的「封禁小紅書」風波，消息一出年輕人紛紛反對。三月八日行政院打擊詐欺指揮中心統計，執行停止解析小紅書後，小紅書月平均詐騙件數減少73%、財損減少51%，「顯示有效預先部署降低民眾遭詐風險」，但詐團所使用的平台是流動的，在LINE、Facebook、Instagram、Telegram等平台更為猖獗，政府卻仍對小紅書「念念不忘」，仍意圖將政治警惕範圍擴散至大陸文化產品。

消費者為什麼喜愛使用小紅書？因為能便捷在上面搜尋穿搭、美食、旅遊等，因此將其視為日常生活的重要娛樂工具之一。同樣地，逐玉為何短期在台灣爆火？去除男女主角本身的知名度外，台劇近年集中於寫實、女性、社會議題、犯罪等路線，而由俊男美女等粉絲基礎龐大的「流量演員」所演的仙俠或古裝、「看著爽」的戲劇類型，正好補足了台灣市場的缺口。這與「大陸贏了」或政治警惕無關。

中國大陸的文化與流行產品，在這個時代已被年輕人廣泛接受為日常。就如民眾並不認為用小紅書就能完全取代其他社群平台、不過是讓華人多了一個交流的平台；陸劇衝上第一也並不等於誰輸誰贏，而是形成了華人戲劇領域的互補，此互補於兩岸影視人亦有益。

民眾愛看陸劇、愛用小紅書從來不是問題，關鍵在於，在這個資訊流通迅速、兩岸年輕人易有共同愛好、政治難以操縱文化潮流的時代，從抖音、愛奇藝到小紅書，賴政府為何仍屢次將「日常的選擇」硬拗成政治問題？為何大陸的流行產品就會是台灣的敵人？事實證明，文化消費不會因政治就「聽黨指揮」，優秀的大陸文化產品也能為台灣增添更多視野。

逐玉在台爆火，不過是再次提醒執政者：在這個時代，民眾會為情緒價值埋單，而不會被刻意的政治操作所感召。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

