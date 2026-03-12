快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
立法院朝野黨團今天協商「譴責行政院長不副署」公決案。圖／取自國會頻道
立法院朝野黨團今天協商「譴責行政院長不副署」公決案。圖／取自國會頻道

行政院卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

民眾黨立委陳昭姿批評，卓榮泰拒絕執行依憲法程序三讀通過的修正案，行政權獨大、意圖消滅立法院職權。民進黨過去說五院太多、只要三院，現在難道只剩行政院？行政院過去對立法院通過的法案多次提出覆議，遭到立院否決後，理應回歸憲法執行，然而政院卻一再拖延、消極處理，甚至不副署，那立院三讀通過還有意義嗎？

陳昭姿指出，如果行政權獨大，自行決定哪些法律可以、哪些不行，那不如將立法院也廢掉。因此民眾黨提出譴責案，請行政院回到憲政體制來運作。如果認為法律有問題可以提出修法，但不能用拖延、拒絕執行的方式來面對國會的民意。國民黨立院黨團書記長林沛祥則表示，黨團支持民眾黨提案。

民進黨團書記長范雲說，政院所不副署的條例，其中黨產條例是轉型正義的倒退，用國產圖利特定組織；衛星廣播電視法也是為個案解套的修法，大幅削弱NCC對新聞台的監管能力；立法院組織法可能讓現行刑法制裁出現漏洞，立委自己修法讓詐領助理費更難受到貪瀆罪的追溯。三法在立院皆沒經過委員會討論就逕付二讀，在民主程序上不能接受；同時也都干預司法訴訟中案例，違反三權分立精神。

最終，因三黨團無共識，主持會議的民眾黨團副總召王安祥裁示，後續移請韓院長繼續協商。

卓榮泰 行政院 立法院 民眾黨 朝野協商

延伸閱讀

李貞秀立委資格朝野無共識 韓國瑜裁示：司法判定前尊重其職權

立院協商李貞秀立委資格無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

立院協商無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定 13日院會處理

李貞秀身分協商無共識 韓國瑜：最終認定前應尊重其職權

相關新聞

卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，但國民黨提告後勝訴。黨產會回應，他們擔心法院對於黨產條例「誤解」，黨產條例對「不當取得財產」有明確定義，最高法院卻對該定義添加限制；若如此「誤解」成為定論，「黨產條例」立法旨意將成空殼，也失轉型正義精神及力量。

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。