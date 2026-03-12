卓榮泰不副署+3…民眾黨提譴責案 立院今朝野協商無共識

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等案，民眾黨對此提出譴責案。立法院今日進行朝野協商，最終因朝野無共識，後續移請立法院長韓國瑜例行繼續協商。

民眾黨立委陳昭姿批評，卓榮泰拒絕執行依憲法程序三讀通過的修正案，行政權獨大、意圖消滅立法院職權。民進黨過去說五院太多、只要三院，現在難道只剩行政院？行政院過去對立法院通過的法案多次提出覆議，遭到立院否決後，理應回歸憲法執行，然而政院卻一再拖延、消極處理，甚至不副署，那立院三讀通過還有意義嗎？

陳昭姿指出，如果行政權獨大，自行決定哪些法律可以、哪些不行，那不如將立法院也廢掉。因此民眾黨提出譴責案，請行政院回到憲政體制來運作。如果認為法律有問題可以提出修法，但不能用拖延、拒絕執行的方式來面對國會的民意。國民黨立院黨團書記長林沛祥則表示，黨團支持民眾黨提案。

民進黨團書記長范雲說，政院所不副署的條例，其中黨產條例是轉型正義的倒退，用國產圖利特定組織；衛星廣播電視法也是為個案解套的修法，大幅削弱NCC對新聞台的監管能力；立法院組織法可能讓現行刑法制裁出現漏洞，立委自己修法讓詐領助理費更難受到貪瀆罪的追溯。三法在立院皆沒經過委員會討論就逕付二讀，在民主程序上不能接受；同時也都干預司法訴訟中案例，違反三權分立精神。

最終，因三黨團無共識，主持會議的民眾黨團副總召王安祥裁示，後續移請韓院長繼續協商。