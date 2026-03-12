指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，但國民黨提告後勝訴。黨產會回應，他們擔心法院對於黨產條例「誤解」，黨產條例對「不當取得財產」有明確定義，最高法院卻對該定義添加限制；若如此「誤解」成為定論，「黨產條例」立法旨意將成空殼，也失轉型正義精神及力量。

黨產會發出「我們的真正擔憂是法院對於黨產條例的『誤解』」新聞稿並指出，最高行政法院認為要證明政黨僅有在低價或免費取得的財產，才能依法追回；而像是國民黨原中央黨部的情況，縱使明顯涉及權力濫用或不法情事而取得，皆將被排除在追討範圍之外。

黨產會指出，國民黨在1947年已先占用該處國產作為辦公廳舍，直到1967年擴充改建，才向財政部國產局申請訂定借用契約、土地使用權證明書等證明文件；簽訂借用契約時，財政部國產局特別強調「倘將來不需使用時，其整修或添建部分連同原使用房地應無償一併交還於本局。」借用契約屆滿後，國民黨又拒不搬遷違約占用；1976年後，更藉著執政之便，先占用後承租，再到最後特權購買。

黨產會批評，這期間無論是數度占用、借用、租用到最後的購買，都是違法違約狀態，根本完全不符資格，卻能以明顯低於市價的公告現值加二成的價格向國家購得土地。這些赤裸裸的不正義，若因此獲得豁免追究，無異於告訴社會「權力者的不法，可以因時間流轉而漂白；歷史的不義，可以因法律技術而掩埋。」

黨產會說明，據「黨產條例」第4條規定，「不當取得財產」定義是「政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」，文字中無一與價格相關的描述。最高行政法院在該判決中已處分的黨產類型加上必須是以「無償或交易時顯不相當之對價取得」之要件，顯然是將「黨產條例」對於「不當取得財產」的明確定義添加了法律所沒有的限制，大幅限縮「黨產條例」責令黨產會調查、追討政黨不當取得財產的範圍。

黨產會還說，如此結果無疑嚴重背離了大法官釋字第793號中，所肯認的轉型正義核心價值；若讓這樣的「誤解」成為定論，「黨產條例」的立法意旨將淪為空殼，轉型正義也將失其根本精神與力量。