再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

鄭麗文今天中午接受網路媒體「哏傳媒」專訪，被問及若「鄭習會」成行，對選情會如何加分，該節目主持人謝寒冰直呼，其實連他也不太理解為何是加分。

鄭麗文回應，大家可能不像她接地氣，不像她跟基層及百工百業接觸，了解實際水溫；她自上半年開始與國際社會溝通，大家對兩岸非常關注，甚至焦慮，這也是為何賴清德總統威脅人民接下來要小心2027戰爭的可能，這些東西在時間上非常緊繃，台灣不能成為下一個烏克蘭。

鄭麗文表示，國民黨要向全世界證明，台灣要和平絕對是可行的一條路，兩岸要和平交流，跟中共總書記習近平會面沒有這麼困難，什麼投降、門票、軍購、一國兩制通通是胡說八道，具體行動就是「九二共識、反對台獨」，這不困難，甚至能創造更多榮景與福利。赴陸訪問時間目前是敲定在上半年，應該是在四月到六月之間，接下來還要訪問華府，以及下半年選舉。

鄭麗文針對「鄭習會加分說」說明，現在大家是「久旱望甘霖」，兩岸關係已達冰點，民進黨又在刁難各種文化、商業等軟性交流，大家分別受阻撓及萎縮苦不堪言，當她出現並堅定論述兩岸往開放、和平交流方向走，可以感受到各界引頸期盼，太期待這天來臨；這種支持是掏心掏肺的，民眾已經厭惡民進黨帶頭鬧事、挑起兩岸緊張衝突對立，而民進黨除抹紅沒有別招了。

鄭麗文提到，現在觀光旅遊業高度期盼兩岸和平交流，甚至喊出要上街都願意，當然一切要2028政黨輪替才有可能，但現在若先鄭習會，就可以帶來希望，業界的大家會動用所有努力下架民進黨；農業上也是，現在很多種植鳳梨釋迦都快做不下去。她感受是非常強烈的，所以鄭習會不但是選舉的利多，而且是大利多，愈往中南部走，支持愈熱烈，大家還跟她說，千萬不要放棄、不要退縮。

另外，據TVBS民調指出，48%民眾認為國民黨「親中」。鄭麗文回應，這題目就有問題，台灣不應選邊站，全世界都親，愈親愈好，大家都覺得台灣現在失衡，仇中且一面倒向美國，用不對等態度跪舔；這結果反而顯示，國民黨既親中也親美，且都沒過頭。