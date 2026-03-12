傳爭取中職會長 洪孟楷：空穴來風

傳出國民黨立委洪孟楷爭取中華職棒會長一職。洪孟楷今天表示，對於這種完全空穴來風的說法，他不知道該從何回應，況且坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞、也不用把他當成假想敵。

民進黨立委蔡其昌的中華職棒會長任期，將於明年3月屆滿，傳洪孟楷可能接任。但洪孟楷今天透過臉書予以否認，他表示，關於他爭取中職會長一事，他和大家一樣，也是昨天下午才從媒體報導中，看到這個消息。

洪孟楷說，對於這種完全空穴來風的說法，真的不知道該從何回應。況且坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞、也不用把他當成假想敵。

洪孟楷強調，棒球一直是台灣共同的驕傲。它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶。而中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷心中的精神寄託。當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。

洪孟楷說，如同他過去常說的，小學1年級開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在，已經37個年頭。未來，他也會繼續愛棒球一輩子。關於愛棒球這件事，他有自信不會輸給任何人。

洪孟楷表示，但在這之前，他從未主動爭取過任何職務。對他而言，既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力。更希望，棒球不要被拿來當作操作的工具，更不要有人刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球吧。