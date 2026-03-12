女足亞洲盃喊台灣加油遭請出場 外交部2度抗議

台灣女足日前晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人疑似喊台灣加油遭請出場。外交部今天表示，除第一時間向大會抗議外，昨天也對亞洲足球協會書面抗議，盼類似情形不再發生。

2026亞足聯（AFC）亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，陳貴人10日在場邊觀戰疑似因喊「台灣加油」而被請出場，由於台灣代表隊14日將在澳洲伯斯再次進行比賽，引發各界關注。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會指出，為國家隊加油是天經地義的事情，不該受到任何形式壓迫，外交部為此已經在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會跟主辦單位溝通有無執行不當的情形，並且適時向亞足聯反映。

外交部次長吳志中也在記者會說明，國際組織在中國的影響下，縱使台灣沒有主動行為，依然會對台灣不公平，像是國際奧委會在2024年巴黎奧運時，就直接將台灣國旗與俄國國旗並列為禁止事項。

吳志中表示，來自中國的壓力越來越龐大，但是外交部人員一定會在第一時間進行抗議，希望類似事情不要再發生。