301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

美國貿易代表署（USTR）美東時間11日宣布依「1974年貿易法」第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查；根據美方說明，301條款針是對各國不公平的貿易行為展開調查。

距離美方上次對台灣祭出301調查已是1992年，施俊吉在臉書撰文指出，他曾建議政府不能軟弱，如今主政者從國民黨換成民進黨，他亦在民進黨主政下三次入閣。但不管誰執政，對美談判者一樣巧言令色，只知恐嚇國人助長美國意志，不知善用國民意見及憂慮以拒豺狼。

談及如何看待美方祭出301調查，施俊吉提出四點分析，包括「美方落井下石」、「無人能確保ART結果」、「不確定性糾纏不清」、「投降吧」。他說，美國在我國因美伊戰爭而陷入天然氣恐慌之際，發動301條款對台灣進行調查，這是落井下石。

施俊吉指出，美國點名電子零組件與半導體是調查重點，行政院發言人稱，相信調查後可以確保ART的結果」，但ART僅是美國的行政協定，並非參院批准的正式條約，而301是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART。所以301調查過後，美國如果不留餘地，有ART又奈何？試問面對需索無度、反覆無常的川普總統，誰能確保ART的結果？

施俊吉說，301調查一向程序繁瑣、曠日廢時，但是也不排除在囫圇吞棗下，於7月24日在臨時進口附加稅失效前完成調查。如若不然，下一個可能的時點是美國期中選舉 、11月3日之前，否則就要拖過今年。無論如何，可憐的是台灣企業必須吞嚥一波又一波、源源不斷的不確定性。

施俊吉也稱，如果我國不敢動用先進製程晶片的出口管制或出口關稅當槓桿，撬動壓頂的巨石，投降是最簡單的辦法，他曾建議政府應待最高法院的判決出爐再簽ART，因為當時川普IEEPA關稅的敗相已露，敗局也在預期之中。果真如此，那樣台灣只需投降一次、納貢一輪就夠了。

他感嘆，美國不念舊情也不珍惜台灣政府的溫順與服從，竟然祭出關稅沒有上限的301條款震懾台灣，又能怎麼辦？再投降一次吧，現在就投降以消災滅禍。「如果投降一次不夠，那就投降兩次」。