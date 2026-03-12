快訊

李貞秀稱蔡規賴不隨 綠：未歧視陸配、勿情勒

中央社／ 台北12日電

民眾黨立委李貞秀雙重國籍問題爭議未解，李貞秀今天受訪時稱，前總統蔡英文執政時期，陸配從政沒有任何問題，總統賴清德執政就曲解憲法。民進黨立法院黨團表示，民進黨沒有歧視陸配，擔任國會議員只要不是單一國籍，依法就是解職，不要模糊焦點，情緒勒索。

針對李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，立法院長韓國瑜昨天主持黨團協商，韓國瑜最後表示，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應該予以尊重。

李貞秀上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，陸配從來都只適用兩岸人民關係條例，中華民國憲法也還在，是不是總統賴清德想跟前總統蔡英文較勁，「不然蔡規為什麼賴不隨」，蔡英文時代陸配參政、就任沒任何問題，但到賴總統就完全曲解憲法。

李貞秀說，現在把陸配打成外國人、打成敵人，造成內部那麼多紛擾；她5個小孩中，有4個已經有投票權，都是「天然台」的一代，他們都很愛台灣，結果沒想到有一天媽媽隨時可能會被送走、到現在還被當成外人。

莊瑞雄在立法院受訪時指出，這不是什麼蔡規賴要不要隨的問題，李貞秀的問題很簡單，涉及到國會議員對於國家的忠誠義務。國會議員如果有2個國籍，尤其涉及到最敏感的中國，對台灣有最大威脅。

莊瑞雄說，民進黨從來不歧視陸配，也沒有排斥李貞秀，今天談的是雙重國籍適不適合擔任國會議員，李貞秀具備不只中華民國一個國籍，可不可以擔任國會議員，法律有相關規範，更不要以為在欺負民眾黨，依法解職後，民眾黨再遞補一席就好。

莊瑞雄指出，擔任中華民國的國會議員，只要不是單一國籍，依法都要解職，不要模糊焦點，現在好像在情勒。

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

影／西班牙國會議會訪問團抵台中 江啟臣：讓外賓體驗台灣飲食文化

立法院副院長江啟臣今天中午在台中市涮屋馬餐廳宴請西班牙國會議員訪問團，他表示國際的訪賓大部份的時間都留在台北，他認為台灣有很多東西可以讓外賓看，所以他特別邀請外賓來台中參觀，看看台北以外的台灣。參觀世界第一的捷安特公司、歌劇院，也體驗台中的飲食文化。

美對台等16國啟動301調查 白委：不要拿ART迴避因應之道

針對美國宣布對台灣等國啟動301調查，立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥今天說，此事不能輕忽，美方啟動301調查程序，雖然還不是立即制裁，但是代表我國被列入高風險審查名單，台美關係要靠實際經貿成果證明，而不是拿台美對等貿易協定（ART）迴避因應之道。

美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

針對美國貿易代表署援引301條款，對包含台灣在內16國啟動製造業產能過剩調查一事。民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前台美對等貿易協定（ART）奠定的有利基礎，積極向美方說明台灣產業結構的特殊性。

