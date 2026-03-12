李貞秀稱蔡規賴不隨 綠：未歧視陸配、勿情勒

民眾黨立委李貞秀雙重國籍問題爭議未解，李貞秀今天受訪時稱，前總統蔡英文執政時期，陸配從政沒有任何問題，總統賴清德執政就曲解憲法。民進黨立法院黨團表示，民進黨沒有歧視陸配，擔任國會議員只要不是單一國籍，依法就是解職，不要模糊焦點，情緒勒索。

針對李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，立法院長韓國瑜昨天主持黨團協商，韓國瑜最後表示，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應該予以尊重。

李貞秀上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，陸配從來都只適用兩岸人民關係條例，中華民國憲法也還在，是不是總統賴清德想跟前總統蔡英文較勁，「不然蔡規為什麼賴不隨」，蔡英文時代陸配參政、就任沒任何問題，但到賴總統就完全曲解憲法。

李貞秀說，現在把陸配打成外國人、打成敵人，造成內部那麼多紛擾；她5個小孩中，有4個已經有投票權，都是「天然台」的一代，他們都很愛台灣，結果沒想到有一天媽媽隨時可能會被送走、到現在還被當成外人。

莊瑞雄在立法院受訪時指出，這不是什麼蔡規賴要不要隨的問題，李貞秀的問題很簡單，涉及到國會議員對於國家的忠誠義務。國會議員如果有2個國籍，尤其涉及到最敏感的中國，對台灣有最大威脅。

莊瑞雄說，民進黨從來不歧視陸配，也沒有排斥李貞秀，今天談的是雙重國籍適不適合擔任國會議員，李貞秀具備不只中華民國一個國籍，可不可以擔任國會議員，法律有相關規範，更不要以為在欺負民眾黨，依法解職後，民眾黨再遞補一席就好。

莊瑞雄指出，擔任中華民國的國會議員，只要不是單一國籍，依法都要解職，不要模糊焦點，現在好像在情勒。