影／西班牙國會議會訪問團抵台中 江啟臣：讓外賓體驗台灣飲食文化

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中報導
立法院副院長江啟臣（左一）今天中午宴請西班牙國會議員訪問團。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣今天中午在台中市涮屋馬餐廳宴請西班牙國會議員訪問團，他表示國際的訪賓大部份的時間都留在台北，他認為台灣有很多東西可以讓外賓看，所以他特別邀請外賓來台中參觀，看看台北以外的台灣。參觀世界第一的捷安特公司、歌劇院，也體驗台中的飲食文化。

針對胡志強及紅黑派大老舉行一個力挺活動，江啟臣表示，謝謝大家對他的支援跟愛護，這些都是在地方上、在政治上的前輩，一路以來也幾乎都是貴人，真的非常感謝。

立法院副院長江啟臣（右）今天中午宴請西班牙國會議員訪問團，希望能讓外賓進一步了解台中。記者黃仲裕／攝影
相關新聞

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美國對台灣在內的多個國家祭出301條款調查，行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。行政院前副院長施俊吉憂心，301條款是「1974年貿易法」的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？

再強調「鄭習會」是選舉大利多 鄭麗文：愈往中南部愈支持

各界關注「鄭習會」時程，尤其面對接下來選戰逼近，對選舉又有何影響？國民黨主席鄭麗文今午受訪時表示，希望「鄭習會」時間點約在四月到六月間，這對選舉絕對是大利多，且她了解實際水溫，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

影／西班牙國會議會訪問團抵台中 江啟臣：讓外賓體驗台灣飲食文化

立法院副院長江啟臣今天中午在台中市涮屋馬餐廳宴請西班牙國會議員訪問團，他表示國際的訪賓大部份的時間都留在台北，他認為台灣有很多東西可以讓外賓看，所以他特別邀請外賓來台中參觀，看看台北以外的台灣。參觀世界第一的捷安特公司、歌劇院，也體驗台中的飲食文化。

美對台等16國啟動301調查 白委：不要拿ART迴避因應之道

針對美國宣布對台灣等國啟動301調查，立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥今天說，此事不能輕忽，美方啟動301調查程序，雖然還不是立即制裁，但是代表我國被列入高風險審查名單，台美關係要靠實際經貿成果證明，而不是拿台美對等貿易協定（ART）迴避因應之道。

美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

針對美國貿易代表署援引301條款，對包含台灣在內16國啟動製造業產能過剩調查一事。民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前台美對等貿易協定（ART）奠定的有利基礎，積極向美方說明台灣產業結構的特殊性。

