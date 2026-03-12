影／西班牙國會議會訪問團抵台中 江啟臣：讓外賓體驗台灣飲食文化

立法院副院長江啟臣今天中午在台中市涮屋馬餐廳宴請西班牙國會議員訪問團，他表示國際的訪賓大部份的時間都留在台北，他認為台灣有很多東西可以讓外賓看，所以他特別邀請外賓來台中參觀，看看台北以外的台灣。參觀世界第一的捷安特公司、歌劇院，也體驗台中的飲食文化。

針對胡志強及紅黑派大老舉行一個力挺活動，江啟臣表示，謝謝大家對他的支援跟愛護，這些都是在地方上、在政治上的前輩，一路以來也幾乎都是貴人，真的非常感謝。