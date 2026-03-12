美對台等16國啟動301調查 白委：不要拿ART迴避因應之道

針對美國宣布對台灣等國啟動301調查，立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥今天說，此事不能輕忽，美方啟動301調查程序，雖然還不是立即制裁，但是代表我國被列入高風險審查名單，台美關係要靠實際經貿成果證明，而不是拿台美對等貿易協定（ART）迴避因應之道。

美國貿易代表署（USTR）啟動新一輪301條款調查，美國貿易代表葛里爾表示，這項調查將檢視製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策，本次調查對象包括中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本及印度。

洪毓祥今天受訪時表示，美國啟動301調查程序，雖然還不是立即制裁，但是代表我國被放進高風險審查名單，而美方也在關分文件直接點名，他們關注台灣對美順差擴大，還有導體、電子、資訊科技及機械等產業的結構性過剩產能問題，目標就是在122條款臨時附加關稅的150天期限屆滿以前，重建後續關稅措施的法律基礎。

洪毓祥也說，現在人民要問的不是有無掌握，而是政府有沒有具體對策，包含哪些產業受到影響、如何談判，還有如何保護企業與供應鏈，「台美關係不能只是靠口號，最後還是要靠實際經貿成果證明，而不是拿ART迴避因應之道。」