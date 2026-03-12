快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
針對美國貿易代表署援引301條款，調查包含台灣在內16國，民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作。圖／報系資料照
針對美國貿易代表署援引301條款，調查包含台灣在內16國，民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作。圖／報系資料照

針對美國貿易代表署援引301條款，對包含台灣在內16國啟動製造業產能過剩調查一事。民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前台美對等貿易協定（ART）奠定的有利基礎，積極向美方說明台灣產業結構的特殊性。

陳冠廷表示，台灣談判團隊歷經十個月密集磋商，今年2月完成ART簽署，達成六大目標與五項歷史性突破，成功爭取對等關稅15%且不與最惠國稅率疊加、232關稅最優惠待遇，並為2072項輸美產品豁免對等關稅，將輸美平均關稅從35.78%大幅降至12.33%，確立台美高科技戰略夥伴關係，「台灣是全球第七個與美國達成此類協定的經濟體，也是首個在232半導體關稅尚未定案前即取得優惠待遇的夥伴，談判團隊的努力值得高度肯定」。

陳冠廷指出，美國貿易代表葛里爾已明確表示，已簽署的貿易協定獨立存在，不受301調查影響。行政院副院長鄭麗君日前也說，先前取得的優惠待遇將是面對美國關稅變動的有利基礎，已達成協定的國家較有機會取得較好的待遇，「這再次證明我方及早完成ART簽署的戰略判斷是正確的」。

陳冠廷提醒，台灣2025年對美貿易順差已超過1500億美元，較2024年的647億美元翻倍以上，且出口高度集中於半導體與ICT產品，合計占出口總額約74%，「這樣的結構性集中度，在產能過剩調查中容易成為焦點，不能掉以輕心。」

針對台灣半導體是否構成產能過剩，陳冠廷強調，台灣先進製程半導體產能是全球AI與數位轉型需求的核心供給來源，屬於市場需求驅動的產能擴張，與中國以政府補貼驅動、產能與市場需求脫鉤的成熟製程擴張有本質上的差異。台積電2025年營收成長超過三成，產能利用率維持高檔，「市場對台灣晶片的需求真實且強勁，談不上過剩，台灣應在公眾評論程序中用數據清楚向美國貿易代表署（USTR）說明這一點。」

陳冠廷指出，從外交國防委員會角度來看，台灣的半導體實力是最重要的戰略資產之一，在應對貿易壓力的同時，必須確保台灣在全球供應鏈中不可或缺的地位不被削弱。「台美經濟夥伴關係攸關印太區域安全與科技供應鏈韌性，是具有戰略意義的同盟關係，行政部門在後續磋商中應持續向美方傳達這項核心訊息」。

談判團隊 美國 貿易協定

延伸閱讀

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反應已達成協訂內容

美對台等國啟動301調查 綠：確保已簽署ART不打折

美國啟動301調查 韓青瓦台：將積極與美方協商

相關新聞

李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

針對美國貿易代表署援引301條款，對包含台灣在內16國啟動製造業產能過剩調查一事。民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前台美對等貿易協定（ART）奠定的有利基礎，積極向美方說明台灣產業結構的特殊性。

吳思瑤：馬文君設局擋軍購 比壞更壞

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交及國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。民進黨立委吳思瑤批評，國民黨外交及國防委員會召委馬文君根本是設局擋軍購，比壞更壞。

戰火未歇高雄先內戰 興達電廠環評炸鍋凸顯能源安全脆弱

中東戰火再起，美伊衝突讓全球油氣市場神經緊繃，台灣九成以上能源仰賴進口，天然氣更依賴海運，這類地緣政治震盪成為每日反映在油電等物價的現實壓力，此際高雄興達電廠第二期燃氣機組改建計畫的環評說明會，意外成為另場激烈「內戰」，居民拉起白布條，怒轟「不要再蓋了」。警民推擠、官員被圍，場面火爆，折射出台灣能源政策長年的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。