美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

針對美國貿易代表署援引301條款，對包含台灣在內16國啟動製造業產能過剩調查一事。民進黨立委陳冠廷表示，此次是川普政府在聯邦最高法院推翻IEEPA對等關稅後，重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前台美對等貿易協定（ART）奠定的有利基礎，積極向美方說明台灣產業結構的特殊性。

陳冠廷表示，台灣談判團隊歷經十個月密集磋商，今年2月完成ART簽署，達成六大目標與五項歷史性突破，成功爭取對等關稅15%且不與最惠國稅率疊加、232關稅最優惠待遇，並為2072項輸美產品豁免對等關稅，將輸美平均關稅從35.78%大幅降至12.33%，確立台美高科技戰略夥伴關係，「台灣是全球第七個與美國達成此類協定的經濟體，也是首個在232半導體關稅尚未定案前即取得優惠待遇的夥伴，談判團隊的努力值得高度肯定」。

陳冠廷指出，美國貿易代表葛里爾已明確表示，已簽署的貿易協定獨立存在，不受301調查影響。行政院副院長鄭麗君日前也說，先前取得的優惠待遇將是面對美國關稅變動的有利基礎，已達成協定的國家較有機會取得較好的待遇，「這再次證明我方及早完成ART簽署的戰略判斷是正確的」。

陳冠廷提醒，台灣2025年對美貿易順差已超過1500億美元，較2024年的647億美元翻倍以上，且出口高度集中於半導體與ICT產品，合計占出口總額約74%，「這樣的結構性集中度，在產能過剩調查中容易成為焦點，不能掉以輕心。」

針對台灣半導體是否構成產能過剩，陳冠廷強調，台灣先進製程半導體產能是全球AI與數位轉型需求的核心供給來源，屬於市場需求驅動的產能擴張，與中國以政府補貼驅動、產能與市場需求脫鉤的成熟製程擴張有本質上的差異。台積電2025年營收成長超過三成，產能利用率維持高檔，「市場對台灣晶片的需求真實且強勁，談不上過剩，台灣應在公眾評論程序中用數據清楚向美國貿易代表署（USTR）說明這一點。」

陳冠廷指出，從外交國防委員會角度來看，台灣的半導體實力是最重要的戰略資產之一，在應對貿易壓力的同時，必須確保台灣在全球供應鏈中不可或缺的地位不被削弱。「台美經濟夥伴關係攸關印太區域安全與科技供應鏈韌性，是具有戰略意義的同盟關係，行政部門在後續磋商中應持續向美方傳達這項核心訊息」。