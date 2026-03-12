為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

外交部次長吳志中坦言，在國際組織裡面，台灣現在面臨的情況並沒有比較好，2024年巴黎奧運時，他是時任駐法大使，這些國際組織在中國影響之下，「已經不是說我們主動他就會對我們不公平」，當時在觀眾席上也未主動秀出國旗，國際奧委會卻主動將中華民國國旗跟俄國國旗擺在一起，列入禁止的方面。

吳志中表示，來自中國方面的壓力越來越龐大，但外交部人員一定會在第一時間抗議，希望這些事情不要再發生，但對於這個不公平的情況，「我們不能再天真」，不只是台灣這個名字，連中華民國國旗都在這些國際組織面臨極大壓力。