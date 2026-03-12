影／李貞秀資格惹議 劉世芳：未放棄他國國籍恐影響立委適法性
民眾黨立委李貞秀身分資格引發討論。內政部長劉世芳今天表示，若就法律面來看，不論依「兩岸人民關係條例」、「國籍法」或「公職人員選舉罷免法」，李貞秀的立法委員適法資格仍有疑慮。
韓國瑜11日曾召集朝野協商相關爭議，會後表示，在相關事實查明及司法最終判決前，基於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分與職權行使應予尊重。對此，劉世芳今天出席植樹活動受訪時表示，尊重立法院協商結果，但認為相關討論並未回到法律層面。
劉世芳指出，過去立法院處理雙重國籍問題已有前例，包括前立委李慶安等案例，內政部僅從法律觀點檢視立委是否適任，「一下子被指為政治操作，她深不以為然」。她並強調，「國籍法」在憲法架構下具有基礎地位，而「兩岸人民關係條例」若未明確規範事項，仍須回歸適用其他法律。
劉世芳表示，若未放棄其他國籍者擔任立委，可能涉及機密文件審閱與國家忠誠度疑慮。依規定，歸化者須具備10年以上參政權，且就職時須提出是否申請放棄他國國籍證明。對於朝野最終以黨團協商方式處理且未取得共識，她直言感到遺憾。
