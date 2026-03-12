快訊

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民眾黨不分區陸配立委李貞秀因國籍遭民進黨質疑資格。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

對於未來是否拒絕提供相關索資，行政院說，「行政機關一切依法行政、依法辦理」。

韓國瑜昨日就李貞秀身分認定相關事宜，召集朝野協商，但無法達到共識；由於行政部門態度強硬，各界關注，行政院目前是否只能等待立法院做出解職決定，在李貞秀立委資格確認前，是否不提供相關索資。

行政院發言人李慧芝今日對外表示，李女士資格狀況不明，但是拿到國家機密的立法委員的資格不能不明，行政機關一切依法行政、依法辦理；陸委會內政部也將檢討現行制度，行政院期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

內政部戶政司長陳永智指出，李女士迄今未依照「國籍法」第20條，提出已辦理喪失國籍的證明文件，按照法令規定，立法委員是由立法院來解職，需由立法院依規定來處理。

媒體追問，陸委會、內政部是否主動了解李貞秀參選時的戶籍爭議，陳永智說，有關大陸地區人民參選參選資格規定，是列在兩岸條例第21條，陸委會已有對外說明，身分轉換的時間點是在提交喪失大陸戶籍給移民署起算，李女士是在去年3月份才提交這份資料。

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

吳思瑤：馬文君設局擋軍購 比壞更壞

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交及國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。民進黨立委吳思瑤批評，國民黨外交及國防委員會召委馬文君根本是設局擋軍購，比壞更壞。

李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

戰火未歇高雄先內戰 興達電廠環評炸鍋凸顯能源安全脆弱

中東戰火再起，美伊衝突讓全球油氣市場神經緊繃，台灣九成以上能源仰賴進口，天然氣更依賴海運，這類地緣政治震盪成為每日反映在油電等物價的現實壓力，此際高雄興達電廠第二期燃氣機組改建計畫的環評說明會，意外成為另場激烈「內戰」，居民拉起白布條，怒轟「不要再蓋了」。警民推擠、官員被圍，場面火爆，折射出台灣能源政策長年的困境。

