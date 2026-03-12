李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

對於未來是否拒絕提供相關索資，行政院說，「行政機關一切依法行政、依法辦理」。

韓國瑜昨日就李貞秀身分認定相關事宜，召集朝野協商，但無法達到共識；由於行政部門態度強硬，各界關注，行政院目前是否只能等待立法院做出解職決定，在李貞秀立委資格確認前，是否不提供相關索資。

行政院發言人李慧芝今日對外表示，李女士資格狀況不明，但是拿到國家機密的立法委員的資格不能不明，行政機關一切依法行政、依法辦理；陸委會跟內政部也將檢討現行制度，行政院期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

內政部戶政司長陳永智指出，李女士迄今未依照「國籍法」第20條，提出已辦理喪失國籍的證明文件，按照法令規定，立法委員是由立法院來解職，需由立法院依規定來處理。

媒體追問，陸委會、內政部是否主動了解李貞秀參選時的戶籍爭議，陳永智說，有關大陸地區人民參選參選資格規定，是列在兩岸條例第21條，陸委會已有對外說明，身分轉換的時間點是在提交喪失大陸戶籍給移民署起算，李女士是在去年3月份才提交這份資料。