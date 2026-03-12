李貞秀案 政院：拿國家機密的立委資格不能不明

立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重陸配李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝今天說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

韓國瑜昨天就民眾黨立委李貞秀身分認定事宜召集朝野協商，最後協商無共識。韓國瑜說，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應予以尊重。

行政院上午舉行院會後記者會，媒體詢問政院目前是否只能等待立法院將李貞秀解職，以及在李貞秀資格確定前，政院是否仍不會提供任何資料。

李慧芝表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，行政機關都是依法行政、依法辦理。陸委會與內政部也多次對外說明，會針對目前制度進行檢討。目前最期望的是立法院能盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

內政部戶政司長陳永智補充，「李女士」至今還是沒有依照國籍法第20條提出已辦理喪失國籍的證明文件，因此依國籍法規定，立委由立法院解職，還是需要由立法院依規定處理。

媒體追問，在李貞秀就職前，陸委會與內政部是否主動了解李貞秀戶籍問題並告知中選會。陳永智表示，原大陸地區人民參選資格由兩岸人民關係條例第21條規範，陸委會已對外說明，身分轉換時點要從提交喪失大陸戶籍給移民署開始起算，而「李女士」是在去年3月才提交這份資料給移民署。