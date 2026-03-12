外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

中東戰火再起，美伊衝突讓全球油氣市場神經緊繃，台灣九成以上能源仰賴進口，天然氣更依賴海運，這類地緣政治震盪成為每日反映在油電等物價的現實壓力，此際高雄興達電廠第二期燃氣機組改建計畫的環評說明會，意外成為另場激烈「內戰」，居民拉起白布條，怒轟「不要再蓋了」。警民推擠、官員被圍，場面火爆，折射出台灣能源政策長年的困境。

2026-03-12 13:04