外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明
賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。
賴總統上任後迄今僅在前年底出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦，去程過境夏威夷檀香山，回程過境關島；去年7月，巴拉圭總統潘尼亞接待我外交部長林佳龍與商業代表團時透露「賴總統預計8月訪問巴拉圭」的訊息，加上本報系掌握賴總統出訪規畫，當時總統府發言人郭雅慧回應稱，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。
從前年到目前，總統府未再宣布總統出訪訊息。
根據TVBS新聞網報導，下月中旬適逢史王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，史國邀請賴總統到訪，至於賴總統是否有望過境美國，備受矚目。
外交部表示，我國政府已收到史國政府邀請，如果賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。
史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭王國）為位於非洲南部內陸國，北、西、南為南非所包圍，東面與莫三比克相鄰。
