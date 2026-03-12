快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

賴總統上任後迄今僅在前年底出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦，去程過境夏威夷檀香山，回程過境關島；去年7月，巴拉圭總統潘尼亞接待我外交部長林佳龍與商業代表團時透露「賴總統預計8月訪問巴拉圭」的訊息，加上本報系掌握賴總統出訪規畫，當時總統府發言人郭雅慧回應稱，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

從前年到目前，總統府未再宣布總統出訪訊息。

根據TVBS新聞網報導，下月中旬適逢史王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，史國邀請賴總統到訪，至於賴總統是否有望過境美國，備受矚目。

外交部表示，我國政府已收到史國政府邀請，如果賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭王國）為位於非洲南部內陸國，北、西、南為南非所包圍，東面與莫三比克相鄰。

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

吳思瑤：馬文君設局擋軍購 比壞更壞

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交及國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。民進黨立委吳思瑤批評，國民黨外交及國防委員會召委馬文君根本是設局擋軍購，比壞更壞。

李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

戰火未歇高雄先內戰 興達電廠環評炸鍋凸顯能源安全脆弱

中東戰火再起，美伊衝突讓全球油氣市場神經緊繃，台灣九成以上能源仰賴進口，天然氣更依賴海運，這類地緣政治震盪成為每日反映在油電等物價的現實壓力，此際高雄興達電廠第二期燃氣機組改建計畫的環評說明會，意外成為另場激烈「內戰」，居民拉起白布條，怒轟「不要再蓋了」。警民推擠、官員被圍，場面火爆，折射出台灣能源政策長年的困境。

