民調：台灣疑美論發酵 信美比率僅1/3、黨派分歧大

中央社／ 華盛頓11日專電

中研院歐美所今年1月最新調查顯示，僅約34%台灣民眾認為美國是講信用的國家，比2021年的45%明顯下滑。台灣人對美國的信任度存有強烈的黨派分歧，60%的民進黨支持者認為美國是有信用的國家，持此立場的國民黨支持者僅不到10%。

中央研究院歐美研究所「美國肖像」計畫於2021年發起，目的是透過民調探討美國與中國的可信度評估、對國防支出的態度、美國對台安全承諾的可信度，以及台灣民眾在危機情境下的作戰意願。

數名參與計畫的學者上午與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行線上記者會。中研院政治所研究員吳文欽指出，2021年，約45%受訪者同意或非常同意美國是講信用的國家。接下來幾年這一比例持續下滑，2024年回升至41.2%，2025年下滑至33.4%，今年則為34.3%。

吳文欽說，從今年的最新一波數據可以看到，目前只有約34%受訪者認為美國是言出必行的國家。這被視為疑美論的實證依據，代表超過60%台灣民眾認為美國未必是有信用的國家。

「同不同意中國是講信用的國家」方面，吳文欽表示，台灣民眾對中國可信度的認同比例，從2025年的11.7%上升至今年的17%。台灣民眾對美國可信度與中國可信度的評估間呈現對比。

他指出，前述調查可見台灣對美國及中國可信度的認知上，存在強烈黨派分歧。60%的民進黨支持者認為美國是有信用的國家，而國民黨支持者中，認為美國有信用的比例不到10%。

另一方面，吳文欽說，民調顯示，國民黨支持者更傾向認為中國有信用，而民進黨支持者對中國可信度的評價非常低。

台灣傳統基金會執行長黃偉峰指出，「如果中國攻打台灣，美國是否協防台灣」方面，同樣存在顯著的黨派差異。民進黨支持者更傾向認為美國會出兵防衛台灣，而國民黨支持者明顯不太認為美國會出兵防衛台灣。

這項民調也問到受訪者對下列議題的看法，包括：如果美國總統公開承諾保衛台灣，美軍協防台灣的可能性多高；以及，美國近期通過與台灣安全保證相關的法案，這意味著美國部署兵力協助台灣的可能性有多高。

黃偉峰說，數據相當有趣。當美國總統公開聲明承諾保衛台灣時，66%的受訪者相信一旦中國攻打台灣，美國將會介入；而當國會通過相關保護台灣的法案時，有64%的民眾認為美國屆時會出手干預。

他表示，這項結果表明，不只是總統的保證重要，國會通過相關保護台灣法案同樣能達到相同的效果。

這項調查以設籍在台灣、且年滿20歲成年人為調查對象，以電話進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，共有1206個有效樣本，在95%的信心水準下，最大可能隨機抽樣誤差為±2.82%。

