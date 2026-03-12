劉世芳：就法論法 李貞秀的立委適法資格有疑慮

台灣民眾黨籍立法委員李貞秀立委資格爭議，內政部長劉世芳今天說，就法論法，從台灣地區與大陸地區人民關係條例、公職人員選舉罷免法或國籍法，李貞秀的立委適法資格有疑慮。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商李貞秀身分認定相關事宜後說，事實、法律待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，由於李貞秀已就職宣誓，應尊重立委身分及職權行使。

劉世芳上午在桃園市新屋區出席植樹活動，接受媒體聯訪表示，尊重立法院協商，可惜未就法論法。內政部曾指以往立法院處理雙重國籍的前立委李慶安與李明星都有前例可循，內政部是從法律觀點看立委是否適任，「一下子跳高到是政治操作，我深不以為然」。

她說，法律明文規定很清楚，相信立委們應會了解，未來如果需再溝通或黨團協商機會，內政部仍會表明立場。

劉世芳表示，有國民黨籍立委提到兩岸人民關係條例是特別法，國籍法是普通法，但中華民國憲法規定「具有中華民國國籍者為中華民國國民」，兩岸人民關係條例如果規範上未規範到就適用其他法律，就是適用國籍法。

她說，不論兩岸人民關係條例、國籍法或選罷法都合憲，既然合憲，在法律基礎上，相關機關都指李貞秀的立委資格有疑義，「用這樣的方式來協調，只不過用黨團協商的方式，而且也未取得共識，我覺得相當的遺憾。」

至於李貞秀希望行政機關「別再鬧」，劉世芳表示，「完全無法理解」。如果立委未放棄其他國籍，除可審閱機密文件，國家忠誠度也會遭大眾質疑。

她說，無論什麼狀況下，要當立委除須具中華民國籍，還要設籍滿10年，且就職前一日應出具放棄國籍申請書，這些是就法律而論且在憲法基礎下提法律見解，非部分立委所指是政治操弄等。