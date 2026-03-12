劉世芳：就法論法 李貞秀的立委適法資格有疑慮

快訊

中央社／ 桃園12日電

台灣民眾黨籍立法委員李貞秀立委資格爭議，內政部長劉世芳今天說，就法論法，從台灣地區與大陸地區人民關係條例、公職人員選舉罷免法或國籍法，李貞秀的立委適法資格有疑慮。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商李貞秀身分認定相關事宜後說，事實、法律待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，由於李貞秀已就職宣誓，應尊重立委身分及職權行使。

劉世芳上午在桃園市新屋區出席植樹活動，接受媒體聯訪表示，尊重立法院協商，可惜未就法論法。內政部曾指以往立法院處理雙重國籍的前立委李慶安與李明星都有前例可循，內政部是從法律觀點看立委是否適任，「一下子跳高到是政治操作，我深不以為然」。

她說，法律明文規定很清楚，相信立委們應會了解，未來如果需再溝通或黨團協商機會，內政部仍會表明立場。

劉世芳表示，有國民黨籍立委提到兩岸人民關係條例是特別法，國籍法是普通法，但中華民國憲法規定「具有中華民國國籍者為中華民國國民」，兩岸人民關係條例如果規範上未規範到就適用其他法律，就是適用國籍法。

她說，不論兩岸人民關係條例、國籍法或選罷法都合憲，既然合憲，在法律基礎上，相關機關都指李貞秀的立委資格有疑義，「用這樣的方式來協調，只不過用黨團協商的方式，而且也未取得共識，我覺得相當的遺憾。」

至於李貞秀希望行政機關「別再鬧」，劉世芳表示，「完全無法理解」。如果立委未放棄其他國籍，除可審閱機密文件，國家忠誠度也會遭大眾質疑。

她說，無論什麼狀況下，要當立委除須具中華民國籍，還要設籍滿10年，且就職前一日應出具放棄國籍申請書，這些是就法律而論且在憲法基礎下提法律見解，非部分立委所指是政治操弄等。

朝野協商 國籍法 中華民國

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

吳思瑤：馬文君設局擋軍購 比壞更壞

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交及國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。民進黨立委吳思瑤批評，國民黨外交及國防委員會召委馬文君根本是設局擋軍購，比壞更壞。

李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨在黨團協商裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓就直，應尊重其立委職務與職權行使。行政院指出，拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

賴清德總統將迎來第二度出訪友邦？外交部表示，已經收到我非洲友邦史瓦帝尼王國政府邀請，若賴總統有相關規畫，總統府會適時對外說明。

戰火未歇高雄先內戰 興達電廠環評炸鍋凸顯能源安全脆弱

中東戰火再起，美伊衝突讓全球油氣市場神經緊繃，台灣九成以上能源仰賴進口，天然氣更依賴海運，這類地緣政治震盪成為每日反映在油電等物價的現實壓力，此際高雄興達電廠第二期燃氣機組改建計畫的環評說明會，意外成為另場激烈「內戰」，居民拉起白布條，怒轟「不要再蓋了」。警民推擠、官員被圍，場面火爆，折射出台灣能源政策長年的困境。

