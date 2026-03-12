美對台等國啟動301調查　綠：確保已簽署ART不打折

美國對等關稅法源失效後，宣布對台灣等國啟動301調查。民進黨立法院黨團今天表示，確保過去台美簽署台美投資備忘錄（MOU）跟ART（對等貿易協定）簽署最優待遇不打折，相信政府有穩健因應，也希望國會審議不要拖延。

美國貿易代表署在美東時間11日宣布依1974年貿易法第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣會遵守與美國談定的ART，相信政府應該會很穩健的因應，國人更期待的是，可以取得更好的貿易條件，增加台灣的競爭力。

兼任民進黨中央政策會執行長的同黨立委吳思瑤說，行政院有掌握美國的狀況，行政院也已清楚地向國人說明，暫時用1974年貿易法第122條，但後續301條款的啟動，應當也是美國會選擇的政策工具，政府對這些都有掌握。

吳思瑤說，政府有掌握，政策也要有準備，先要確保過去台美簽署台美投資備忘錄（MOU）跟ART簽署的最優待遇不打折，這是最高指導原則，也是現在的政策進行式。

吳思瑤表示，既然政府有掌握，政策有準備，接下來持續與美方磋商，確保雙方簽署的協議持續有效。即便美國將包含台灣等16個主要貿易國列為301調查的對象，台灣也在其中，但是這不影響台灣在維持原有協議的努力，也不會影響台灣享有的最優惠待遇。政府政策有準備，台灣的產業界更是有底氣，也希望國會審議不延宕。