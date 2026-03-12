李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

韓國瑜昨天召集黨團協商，研商李貞秀立委身分認定相關事宜，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案的事實跟法律皆有待釐清，既然李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，就應該尊重其立委身分與職權。

李貞秀今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，她說很敬佩韓國瑜的高度，維護立法院尊嚴跟行政中立，「希望行政單位不要再鬧了，一直以來陸配都只適用兩岸人民關係條例」，如同民眾黨團總召陳清龍所說，如果陸配是外國人，陸委會還有存在的必要嗎？

李貞秀說，為了處理民眾陳情案件，立法委員向行政部門索資，其實也是為了推動政策，「等於我們是在協助行政單位、幫忙國家做事」，如果行政院限制任何一位看不慣的立委，其實最終還是全體老百姓受害，「什麼東西都不給，立法院要怎麼支持？確實是毀憲亂政，很不應該。」

此外，柯文哲上周自曝民眾黨內部民調，顯示有過半民眾不支持陸配擔任立委，外界好奇民眾黨是否有意放生陸配立委。李貞秀對此表示「當然不是這樣」，很多綠營媒體藉此挑撥離間，其實柯文哲真的非常善良，兩人先前也有私下聊天，主要就是在談陸配擔任民意代表。

李貞秀指出，自己算是比較幸運，早期會娶陸配的家庭，大部分生活比較辛苦，很多人在台灣都是家庭經濟支柱，沒想到去年因為行政疏失，政府竟然拿這些陸配開刀，要求補交放棄戶籍證明等，「行政疏失的結果，不應該由最弱勢的陸配承擔」，而柯文哲也講到幾乎都要哽咽。

李貞秀還原，柯文哲的原意是「政府不應該剝奪陸配參政權」，因為陸配從來都只適用兩岸條例，中華民國憲法也都還在這裡，為什麼現在蔡規賴不隨？前總統蔡英文執政時期，陸配參政沒有任何問題，然而賴清德總統曲解憲法，不免讓人質疑是少數總統想要跟蔡英文較勁。

主持人王淺秋追問，民眾黨是否有要求退讓，李貞秀聽聞後直接否認，因為柯文哲還是很堅持，陸配在台灣將近40萬人，當初會提名李貞秀的初衷，就是想要幫陸配處理陳情，「他交代我顧好這些人的權益、幫他們發聲，他也說陸配有對不起台灣人嗎？講到真的是會哭的那種。」

李貞秀表示，她正在準備總質詢跟國是論壇，先前也有就陳情案向內政部索資，儘管對方有提供非涉及機密資料，然而看得出來就是在敷衍了事，韓國瑜昨天已經做出相關裁示，希望其他部會能夠尊重立法院，有任何疑慮就依循正當法律程序，但是在判決確定以前就依法行政。