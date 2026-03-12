紀念國父逝世暨植樹節 鄭麗文：台灣要早日從反核噩夢中清醒

今天是國父孫中山逝世101周年紀念，國民黨主席鄭麗文率團參加並於致詞時表示，今天也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要早日從反核、非核的噩夢清醒過來；她還說，台灣不應該像當年日據時代成為地緣政治的籌碼，要如孫中山希望的台灣成為東洋燈塔，區域穩定中發輝關鍵作用。

鄭麗文今天上午出席國父逝世周年活動，偕同國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑，中常委羅明才及多位國民黨幹部至國父紀念館中山碑林向孫中山銅像獻花致敬。孫中山曾姪孫女孫雅麗也到場獻花，並將孫中山手植在廣東翠亨村宅前的酸子樹乾豆莢贈予鄭麗文。

鄭麗文表示，孫中山當年在學生年代從夏威夷把種子帶回中山翠亨，種在故居的門口，現在這棵樹已經143歲了，曾經被颱風刮倒，但就像孫中山說的越挫越奮，仍然非常頑強的生長，希望種子也能在台灣生根發芽，代表國父孫中山思想的傳承，振興中華，共進大同。

鄭麗文提到，今天同時也是植樹節，面對氣候變遷的威脅，台灣要早日從反核、非核的噩夢清醒過來，不能再蹉跎，不能再浪費時間，不能再內耗。全世界都在追尋零碳家園，台灣已經嚴重落後，要大步追趕，不只為了台灣的生存，也為了整個地球生態不會淪於毀滅的厄運。

另外，鄭麗文還提及近日國際局勢，表示「台灣不應成為地緣政治的籌碼，不能被動讓別人決定命運」，孫中山不忘提醒大家「要聯合世界弱小之民族共同奮鬥」，如今世界秩序混亂、不安、動盪、詭譎，此時國民黨不能忘記孫中山的革命精神與勉勵。

鄭麗文表示，台灣不應該像當年日據時代成為地緣政治的籌碼，「我們要拿回主導權，拿回話語權」；「莫散了團體，休灰了志氣」，要發揮當年孫中山、醫師蔣渭水希望台灣成為東洋的燈塔，不僅要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類的福祉，台灣可以發揮關鍵的作用。

國民黨主席鄭麗文今天出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動。記者李成蔭／攝影

