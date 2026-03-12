快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

莊瑞雄：民進黨不歧視陸配 立委不能雙重國籍是忠誠義務

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，立法院昨日進行黨團協商，院長韓國瑜最終裁示，在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓，應尊重其立委職務與職權行使。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今日受訪時說，民進黨不歧視陸配、外配，但雙國籍的人不適合當國會議員，這是國家忠誠義務。

莊瑞雄表示，這不是蔡規賴要不要隨，而是涉及國家忠誠義務，國會議員如果是雙重國籍，是對台灣最大的威脅。一般百姓沒人在乎國籍，台灣本就不限制，允許不只一個國籍，但現在討論的是國會議員幾個國籍。

莊瑞雄指出，國籍法很清楚，到任的時候要申請放棄國籍，申請了不一定馬上成功，因此規定就任一年內一定要取得證明。朝野政黨立委一定要簽署一張證明書，就職立委時有沒有外國國籍。昨天議事處報告很清楚，李貞秀簽了沒其他國籍，又說在申請放棄其他國家國籍，依法就應解職。

莊瑞雄說，有風險的人放進來國防委員會，秘密會議時她走進去怎麼辦？民進黨不歧視陸配、外配，但雙國籍的人不適合當國會議員，這是基本義務。大家不要以為是在欺負民眾黨，他們還是可以補人選，這屬於風險控管。外配是家人，但雙國籍不適合當國會議員是忠誠義務，能當國民不代表可以選總統、當國會議員。

國籍 韓國瑜 立法院

