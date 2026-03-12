快訊

紀念孫中山　鄭麗文：台灣可為兩岸和平發揮關鍵作用

中央社／ 台北12日電

今天是國父逝世紀念日，國民黨主席鄭麗文表示，在這時刻，不僅要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類的福祉，台灣可以發揮關鍵作用。3月12日也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要從反核、非核的惡夢清醒過來，不能再浪費時間。

鄭麗文今天上午到國父紀念館參加「總理逝世101週年獻花致敬紀念活動」，國父孫中山的曾姪孫女孫雅麗也到場，並贈送鄭麗文由孫中山故居所帶來的酸子樹乾豆莢，孫雅麗說明，當年孫中山在學生年代，從夏威夷將酸子樹的種子帶回中山翠亨，種在故居門口；希望這種子也能在台灣生根發芽，代表國父思想在台灣也能傳承下去，振興中華、共進大同。

鄭麗文致詞時表示，此時社會秩序如此動盪詭譎，在這時刻的國民黨，不能忘記孫中山的革命精神以及給予的勉勵，不可以妄自菲薄，要發揮當年孫中山、民主先驅蔣渭水希望台灣成為東洋燈塔的精神。

鄭麗文認為，不要小看台灣的戰略價值，在這時代可以發揮關鍵主導作用，不應該像當年繼續成為地緣政治的籌碼，只能被動的被別人決定命運。在今天這個時刻，不僅要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類福祉，台灣可以發揮關鍵作用。

鄭麗文提到，3月12日也是植樹節，種樹救地球，面對氣候變遷，台灣要從反核、非核的惡夢清醒過來，不能再浪費時間，世界追尋的是零碳家園，台灣已嚴重落後，要大步追起，不只為了台灣的生存，也為了地球生態不會淪於毀滅的厄運。

鄭麗文強調，在孫中山逝世101年的今天，不要忘記國父天下為公、博愛包容、平等待人的胸懷跟理想，要以己為薪，薪盡火傳，把孫中山理想的火炬延續下去，照亮全人類，這是所有國民黨黨員最偉大的使命與責任。

國父紀念館 蔣渭水 夏威夷

相關新聞

備戰軍購條例鄭麗文出手喬韓國瑜 國民黨：應黨團要求調整戰力

軍購特別條例草案成新會期重中之重，國民黨主席鄭麗文為此出手協調立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於立法院委員會的布局。國民黨表示，國民黨立法院黨團因應重大議題而布局是很自然及正常的，黨團有需要，黨中央就應黨團要求進行必要戰力調整。

台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院指出，美方事前已先行知會，我方早有掌握，並與美方密切聯繫，而台美已完成對等貿易協定（ART）簽署，對相關議題已有共識，相信調查能充分反應談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

紀念國父逝世暨植樹節 鄭麗文：台灣要早日從反核噩夢中清醒

今天是國父孫中山逝世101周年紀念，國民黨主席鄭麗文率團參加並於致詞時表示，今天也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要早日從反核、非核的噩夢清醒過來；她還說，台灣不應該像當年日據時代成為地緣政治的籌碼，要如孫中山希望的台灣成為東洋燈塔，區域穩定中發輝關鍵作用。

