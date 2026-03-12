紀念孫中山　鄭麗文：台灣可為兩岸和平發揮關鍵作用

今天是國父逝世紀念日，國民黨主席鄭麗文表示，在這時刻，不僅要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類的福祉，台灣可以發揮關鍵作用。3月12日也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要從反核、非核的惡夢清醒過來，不能再浪費時間。

鄭麗文今天上午到國父紀念館參加「總理逝世101週年獻花致敬紀念活動」，國父孫中山的曾姪孫女孫雅麗也到場，並贈送鄭麗文由孫中山故居所帶來的酸子樹乾豆莢，孫雅麗說明，當年孫中山在學生年代，從夏威夷將酸子樹的種子帶回中山翠亨，種在故居門口；希望這種子也能在台灣生根發芽，代表國父思想在台灣也能傳承下去，振興中華、共進大同。

鄭麗文致詞時表示，此時社會秩序如此動盪詭譎，在這時刻的國民黨，不能忘記孫中山的革命精神以及給予的勉勵，不可以妄自菲薄，要發揮當年孫中山、民主先驅蔣渭水希望台灣成為東洋燈塔的精神。

鄭麗文認為，不要小看台灣的戰略價值，在這時代可以發揮關鍵主導作用，不應該像當年繼續成為地緣政治的籌碼，只能被動的被別人決定命運。在今天這個時刻，不僅要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類福祉，台灣可以發揮關鍵作用。

鄭麗文提到，3月12日也是植樹節，種樹救地球，面對氣候變遷，台灣要從反核、非核的惡夢清醒過來，不能再浪費時間，世界追尋的是零碳家園，台灣已嚴重落後，要大步追起，不只為了台灣的生存，也為了地球生態不會淪於毀滅的厄運。

鄭麗文強調，在孫中山逝世101年的今天，不要忘記國父天下為公、博愛包容、平等待人的胸懷跟理想，要以己為薪，薪盡火傳，把孫中山理想的火炬延續下去，照亮全人類，這是所有國民黨黨員最偉大的使命與責任。