備戰軍購條例鄭麗文出手喬韓國瑜 國民黨：應黨團要求調整戰力

軍購特別條例草案成新會期重中之重，國民黨主席鄭麗文為此出手協調立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於立法院委員會的布局。國民黨表示，國民黨立法院黨團因應重大議題而布局是很自然及正常的，黨團有需要，黨中央就應黨團要求進行必要戰力調整。

立法院昨天舉行召委選舉，藍綠都重兵部署國防外交委員會。本報獨家幕後報導，鄭麗文早在春節連假前，就親自出手協調立法院長韓國瑜、江啟臣移出國防外交委員會，並欽點國民黨立委牛煦庭、黃建賓加入，更請託國民黨立委馬文君續任召委，不容軍購特別條例草案有閃失。不過在經思考後，韓國瑜仍留在國防外交委員會，僅有江啟臣移去司法委員會。

國民黨文傳會副主委尹乃菁今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動，並於會後受訪時回應，這個是國民黨團在集體運作上面的策略安排，這是很正常的事情，因為過去傳統來說，立法院正副院長是參與國防外交委員會，但接下來的會期，不管是在審軍購預算上，還有很多重大議題上，黨團有黨團的需要，當然就是黨中央應黨團要求，跟韓國瑜、江啟臣進行必要的戰力的調整，這是很自然的安排。