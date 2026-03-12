台灣人公共事務會推駐美代表處正名 籲國會議員促成

「台灣人公共事務會」（FAPA）今天表示，盧比歐任參議員時支持將「台北經濟文化代表處」（駐美代表處正式名稱）正名為「台灣代表處」，如今他出任國務卿，正是完成正名的關鍵時刻，籲支持者敦促選區議員促成。

美國草根倡議組織FAPA今天發布新聞稿指出，2026年3月12日，適逢跨黨派「台灣代表處法」（TaiwanRepresentative Office Act）於美國參議院重新提案屆滿一年。

該法案明文要求美國國務卿與台灣駐美代表處協商，將台灣在美國的「事實上大使館」名稱，從「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and CulturalRepresentative Office）正名為「台灣代表處」（TaiwanRepresentative Office）。

眾議院對應版本H.R.3180隨後於2025年5月5日提出。

FAPA重新發起全美請願行動，呼籲美國參眾兩院議員在此屆國會順利通過「台灣代表處法」，使其能在今年底前送交美國總統簽署生效。

FAPA說，目前「台北經濟文化代表處」的名稱極易造成誤導，不但錯誤地暗示該機構僅代表「台北」市，而非整體「台灣」及台灣人民，也低估美台合作的範疇，畢竟美台關係早已超越「經濟文化」領域，涵蓋了安全、科技、公共衛生及堅實的民主夥伴關係。

根據新聞稿，「台北經濟文化代表處」一詞也與美國長期政策與官方實踐不符；正如「台灣關係法」、「台灣旅行法」以及「美國在台協會」所反映的，美國官方一貫直接以「台灣」稱呼台灣。

「正名台灣駐美代表處不僅具有象徵意義。」FAPA總會長林素梅說，在中國不斷升高對台外交打壓與軍事威脅之際，美國對台政策的清晰度至關重要。將「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」將更準確反映美台關係的現實，並向國際社會清楚傳達美國對民主盟友的堅定支持。」

林素梅指出，過去20多年來，美國國會對此項正名運動的支持持續增強。她呼籲全美各地的支持者參與新一輪的請願行動，敦促其選區的美國國會議員共同推動「台灣代表處法」。