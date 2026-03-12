快訊

台灣人公共事務會推駐美代表處正名 籲國會議員促成

中央社／ 華盛頓11日專電

「台灣人公共事務會」（FAPA）今天表示，盧比歐任參議員時支持將「台北經濟文化代表處」（駐美代表處正式名稱）正名為「台灣代表處」，如今他出任國務卿，正是完成正名的關鍵時刻，籲支持者敦促選區議員促成。

美國草根倡議組織FAPA今天發布新聞稿指出，2026年3月12日，適逢跨黨派「台灣代表處法」（TaiwanRepresentative Office Act）於美國參議院重新提案屆滿一年。

該法案明文要求美國國務卿與台灣駐美代表處協商，將台灣在美國的「事實上大使館」名稱，從「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and CulturalRepresentative Office）正名為「台灣代表處」（TaiwanRepresentative Office）。

眾議院對應版本H.R.3180隨後於2025年5月5日提出。

FAPA重新發起全美請願行動，呼籲美國參眾兩院議員在此屆國會順利通過「台灣代表處法」，使其能在今年底前送交美國總統簽署生效。

FAPA說，目前「台北經濟文化代表處」的名稱極易造成誤導，不但錯誤地暗示該機構僅代表「台北」市，而非整體「台灣」及台灣人民，也低估美台合作的範疇，畢竟美台關係早已超越「經濟文化」領域，涵蓋了安全、科技、公共衛生及堅實的民主夥伴關係。

根據新聞稿，「台北經濟文化代表處」一詞也與美國長期政策與官方實踐不符；正如「台灣關係法」、「台灣旅行法」以及「美國在台協會」所反映的，美國官方一貫直接以「台灣」稱呼台灣。

「正名台灣駐美代表處不僅具有象徵意義。」FAPA總會長林素梅說，在中國不斷升高對台外交打壓與軍事威脅之際，美國對台政策的清晰度至關重要。將「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」將更準確反映美台關係的現實，並向國際社會清楚傳達美國對民主盟友的堅定支持。」

林素梅指出，過去20多年來，美國國會對此項正名運動的支持持續增強。她呼籲全美各地的支持者參與新一輪的請願行動，敦促其選區的美國國會議員共同推動「台灣代表處法」。

盧比歐 眾議院

相關新聞

備戰軍購條例鄭麗文出手喬韓國瑜 國民黨：應黨團要求調整戰力

軍購特別條例草案成新會期重中之重，國民黨主席鄭麗文為此出手協調立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於立法院委員會的布局。國民黨表示，國民黨立法院黨團因應重大議題而布局是很自然及正常的，黨團有需要，黨中央就應黨團要求進行必要戰力調整。

台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院指出，美方事前已先行知會，我方早有掌握，並與美方密切聯繫，而台美已完成對等貿易協定（ART）簽署，對相關議題已有共識，相信調查能充分反應談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

紀念國父逝世暨植樹節 鄭麗文：台灣要早日從反核噩夢中清醒

今天是國父孫中山逝世101周年紀念，國民黨主席鄭麗文率團參加並於致詞時表示，今天也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要早日從反核、非核的噩夢清醒過來；她還說，台灣不應該像當年日據時代成為地緣政治的籌碼，要如孫中山希望的台灣成為東洋燈塔，區域穩定中發輝關鍵作用。

