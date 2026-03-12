黨產會敗訴 莊瑞雄：法院沒否認國民黨舊黨部是否不當取得

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時表示，判決是強調舉證以及是否賤賣，並沒否認舊黨部是否是不當取得。

莊瑞雄指出，國民黨的聲明並無反省，舊黨部賣給張榮發，其實是民國36年占用，之後不好意思借用，再後來又占用，最後才賣張榮發23億。昨天最高行政法院新聞稿清楚說明到底是不是賤賣，本案爭執點是不是賤賣，並沒否認這個舊黨部是否是不當取得。

莊瑞雄說，任何政黨都不可以占用國產或租占，最後再賣掉；並非長時間執政就能漂白，國民黨的回應毫無悔意、魚目混珠，竊占不法就是不法。國民黨主張認為黨產要做公益，真的去要回，嘴臉就不一樣了。昨日判決是強調舉證以及是否賤賣，但人民要問的是，是否是不法竊占？3.7億取得、蓋完23億，到底有沒有賤賣？

至於有媒體報導，近百坪的「國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處」也遭控屬不當黨產，後因未繳裁判費而返還國家？莊瑞雄表示，國民黨占用國產前科累累，大家可以去看看追討黨產期間的轉帳撥用紀錄，難以想像國產本應撥用給民眾，最後卻被租給國民黨。當初既然是撥用國產，為什麼不直接給百姓？結果錢都透過轉帳撥用到國民黨身上。

莊瑞雄說，國民黨連訴訟費都忘了繳，可能是懺悔，認為官司不要打了。如果認為訴訟時間拖得很久，就應該把事情交代清楚，而不是想辦法把時間拖完，再說是司法追殺。他表示，其實開個記者會說清楚就好，不當取得的財產回歸國家。