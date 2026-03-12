快訊

黨產會敗訴 莊瑞雄：法院沒否認國民黨舊黨部是否不當取得

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

黨產會認定國民黨原中央黨部為不當黨產，國民黨提告撤銷處分，最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時表示，判決是強調舉證以及是否賤賣，並沒否認舊黨部是否是不當取得。

莊瑞雄指出，國民黨的聲明並無反省，舊黨部賣給張榮發，其實是民國36年占用，之後不好意思借用，再後來又占用，最後才賣張榮發23億。昨天最高行政法院新聞稿清楚說明到底是不是賤賣，本案爭執點是不是賤賣，並沒否認這個舊黨部是否是不當取得。

莊瑞雄說，任何政黨都不可以占用國產或租占，最後再賣掉；並非長時間執政就能漂白，國民黨的回應毫無悔意、魚目混珠，竊占不法就是不法。國民黨主張認為黨產要做公益，真的去要回，嘴臉就不一樣了。昨日判決是強調舉證以及是否賤賣，但人民要問的是，是否是不法竊占？3.7億取得、蓋完23億，到底有沒有賤賣？

至於有媒體報導，近百坪的「國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處」也遭控屬不當黨產，後因未繳裁判費而返還國家？莊瑞雄表示，國民黨占用國產前科累累，大家可以去看看追討黨產期間的轉帳撥用紀錄，難以想像國產本應撥用給民眾，最後卻被租給國民黨。當初既然是撥用國產，為什麼不直接給百姓？結果錢都透過轉帳撥用到國民黨身上。

莊瑞雄說，國民黨連訴訟費都忘了繳，可能是懺悔，認為官司不要打了。如果認為訴訟時間拖得很久，就應該把事情交代清楚，而不是想辦法把時間拖完，再說是司法追殺。他表示，其實開個記者會說清楚就好，不當取得的財產回歸國家。

張榮發 不當黨產 行政法院

相關新聞

備戰軍購條例鄭麗文出手喬韓國瑜 國民黨：應黨團要求調整戰力

軍購特別條例草案成新會期重中之重，國民黨主席鄭麗文為此出手協調立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於立法院委員會的布局。國民黨表示，國民黨立法院黨團因應重大議題而布局是很自然及正常的，黨團有需要，黨中央就應黨團要求進行必要戰力調整。

台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院指出，美方事前已先行知會，我方早有掌握，並與美方密切聯繫，而台美已完成對等貿易協定（ART）簽署，對相關議題已有共識，相信調查能充分反應談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

李貞秀肯定韓國瑜維護國會尊嚴 曝柯文哲為陸配參政困境哽咽

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野立委與行政部門未能取得共識。李貞秀今天對此表示，自己很敬佩韓國瑜的高度，堅持維護立法院尊嚴跟行政中立，同時也透露民眾黨前主席柯文哲的立場，甚至一度為陸配參政相關議題哽咽。

紀念國父逝世暨植樹節 鄭麗文：台灣要早日從反核噩夢中清醒

今天是國父孫中山逝世101周年紀念，國民黨主席鄭麗文率團參加並於致詞時表示，今天也是植樹節，面對氣候變遷，台灣要早日從反核、非核的噩夢清醒過來；她還說，台灣不應該像當年日據時代成為地緣政治的籌碼，要如孫中山希望的台灣成為東洋燈塔，區域穩定中發輝關鍵作用。

