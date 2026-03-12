快訊

柯文哲頭像被寫上「王八、貪汙犯」 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

藍營大老公開表態力挺！江啟臣接待西班牙外賓：感謝支持與愛護

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
立法院副院長江啟臣今天接待西班牙國會議員，特別移師到台中，除帶外賓們參訪自行車產業，中午也將宴請吃火鍋，體驗不同飲食文化。記者陳秋雲／攝影
立法院副院長江啟臣今天接待西班牙國會議員，特別移師到台中，除帶外賓們參訪自行車產業，中午也將宴請吃火鍋，體驗不同飲食文化。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長初選民調將於3月底辦理，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔各自爭取支持，3月14日更雙雙辦大型活動「對決」。台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士，今天將公開表態「唯一支持江啟臣」。江啟臣對此說，這些政治前輩一路都是他的貴人，感謝支持與愛護。

江啟臣今天接待西班牙國會議員，特別移師到台中，除帶外賓們參訪自行車產業，中午也將宴請吃火鍋，體驗不同飲食文化。

江啟臣表示，他擔任立法院副院長兩年多來，與立法院長韓國瑜接待國際友人逾5600人次，超過77個國家，這些國際訪賓包括國會正副議長、議員，甚至政要、媒體、智庫、專家等，但發覺這些人大部分時間都留在台北，有些會到其他風景區或參訪高科技園區，不過，台灣還有很多地方可看。

江啟臣說，兩年前他曾帶團到西班牙參訪，這次西班牙國會議員來訪，他以禮相見，並帶議員到台中「看到台北以外的台灣」，台中有產業、美食、文化等，最具代表性。今天安排外賓來看國際自行車品牌捷安特，「很多人知道捷安特，卻不知道捷安特在台中」，且腳踏車起源在歐洲，但是發揚光大在台中，相信這些人來看會相當有感。

江啟臣提到，西班牙也是文化與歷史的代表，今天也會帶議員到台中國家歌劇院，希望雙方做文化交流；中午就請他們吃在地有名火鍋，體驗不同的飲食文化。

國民黨台中市長初選民調將於月底辦理，江啟臣及楊瓊瓔把握時間衝刺爭取支持，藍營地方大老近來也各自表態；台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士今天茶聚，表態「唯一支持江啟臣」，不過因江啟臣今天要接待外賓並未出席。

江啟臣說，這些政治前輩一路都是他的貴人，非常感謝，他現在正在接待外賓，今天就是做他在立法院該做的事情，接待遠方而來的外賓，希望讓外賓進一步了解台中與台灣，讓台中走出去，就像盧秀燕市長今天也訪美，都是讓世界看見台灣、看見台中。

廖了以 楊瓊瓔 胡志強

延伸閱讀

盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

影／盧秀燕率市府團隊出發訪美 讓世界看見台灣及台中

獨家幕後／力推軍購條例！ 鄭麗文出手喬韓國瑜備戰國防委員會

相關新聞

台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院指出，美方事前已先行知會，我方早有掌握，並與美方密切聯繫，而台美已完成對等貿易協定（ART）簽署，對相關議題已有共識，相信調查能充分反應談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

羅智強：馬英九守住出生數20萬大關 民進黨上台後瘋狂大雪崩

台灣出生率比國發會預估的提前十年大崩盤，國民黨立委羅智強說，前總統馬英九執政時期，出生數在2010年虎年創下歷史新低的16.6萬人，在馬政府努力下，2015年仍守住21.3萬人大關；但自民進黨執政後卻瘋狂大雪崩，台灣更在2020年進入「生不如死」時期。羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態對抗，治理能力的集體失職，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。