藍營大老公開表態力挺！江啟臣接待西班牙外賓：感謝支持與愛護

國民黨台中市長初選民調將於3月底辦理，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔各自爭取支持，3月14日更雙雙辦大型活動「對決」。台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士，今天將公開表態「唯一支持江啟臣」。江啟臣對此說，這些政治前輩一路都是他的貴人，感謝支持與愛護。

江啟臣今天接待西班牙國會議員，特別移師到台中，除帶外賓們參訪自行車產業，中午也將宴請吃火鍋，體驗不同飲食文化。

江啟臣表示，他擔任立法院副院長兩年多來，與立法院長韓國瑜接待國際友人逾5600人次，超過77個國家，這些國際訪賓包括國會正副議長、議員，甚至政要、媒體、智庫、專家等，但發覺這些人大部分時間都留在台北，有些會到其他風景區或參訪高科技園區，不過，台灣還有很多地方可看。

江啟臣說，兩年前他曾帶團到西班牙參訪，這次西班牙國會議員來訪，他以禮相見，並帶議員到台中「看到台北以外的台灣」，台中有產業、美食、文化等，最具代表性。今天安排外賓來看國際自行車品牌捷安特，「很多人知道捷安特，卻不知道捷安特在台中」，且腳踏車起源在歐洲，但是發揚光大在台中，相信這些人來看會相當有感。

江啟臣提到，西班牙也是文化與歷史的代表，今天也會帶議員到台中國家歌劇院，希望雙方做文化交流；中午就請他們吃在地有名火鍋，體驗不同的飲食文化。

國民黨台中市長初選民調將於月底辦理，江啟臣及楊瓊瓔把握時間衝刺爭取支持，藍營地方大老近來也各自表態；台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士今天茶聚，表態「唯一支持江啟臣」，不過因江啟臣今天要接待外賓並未出席。

江啟臣說，這些政治前輩一路都是他的貴人，非常感謝，他現在正在接待外賓，今天就是做他在立法院該做的事情，接待遠方而來的外賓，希望讓外賓進一步了解台中與台灣，讓台中走出去，就像盧秀燕市長今天也訪美，都是讓世界看見台灣、看見台中。