吳志中：西班牙國會組團訪台　以具體行動挺民主台灣

中央社／ 台北12日電

西班牙跨黨派議員訪台，外交部政次吳志中午宴時表示，西班牙國會以具體行動展現對民主台灣的支持，期望雙方在半導體、再生能源及資通訊等產業加強交流與合作。

吳志中於11日午宴款待西班牙國會議員尤瑞阿提（Mikel Legarda Uriarte，另譯：雷卡達）等一行6人，歡迎西班牙國會自2023年7月大選後再次組團訪問台灣，以具體行動展現對民主台灣的支持與友誼。

吳志中表示，今年是台灣與西班牙建立往來400週年。當時西班牙人陸續在基隆及淡水建立「聖薩爾瓦多城」（San Salvador）和「聖多明哥城」（SantoDomingo）；鄰近基隆的「三貂角」名稱也源自西班牙文的聖人之名「Santiago（聖雅哥）」，見證兩國在大航海時代的歷史連結。

吳志中強調，台西兩國基於民主自由的共同價值，近年雙邊經貿關係穩定成長。期待未來雙方在半導體、再生能源及資通訊等優勢產業，持續加強兩國交流與合作。

尤瑞阿提指出，訪團議員來自巴斯克及加納利群島等地區，肯定台灣在民主發展上的高度成就。西班牙有許多可向台灣借鏡之處，包括台灣善用高科技實力與地緣政治優勢，確保民主基礎不被威權體制破壞。此行訪問台灣，甚盼促進雙邊更多領域的合作機會。

外交部說明，此行成員也包括眾議員范麗朵（Cristina Valido García）、參議員艾赫朵（NereaAhedo Ceza）、眾議員薩嘉絲（Idoia Sagastizabal）等，在台期間另將拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長林飛帆、經濟部國際貿易署、國家科學及技術委員會，並參訪新竹科學園區等，與台灣各界廣泛交換意見及互動。

林飛帆 再生能源 吳志中

相關新聞

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

羅智強：馬英九守住出生數20萬大關 民進黨上台後瘋狂大雪崩

台灣出生率比國發會預估的提前十年大崩盤，國民黨立委羅智強說，前總統馬英九執政時期，出生數在2010年虎年創下歷史新低的16.6萬人，在馬政府努力下，2015年仍守住21.3萬人大關；但自民進黨執政後卻瘋狂大雪崩，台灣更在2020年進入「生不如死」時期。羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態對抗，治理能力的集體失職，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍營大老公開表態力挺！江啟臣接待西班牙外賓：感謝支持與愛護

國民黨台中市長初選民調將於3月底辦理，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔各自爭取支持，3月14日更雙雙辦大型活動「對決」。台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士，今天將公開表態「唯一支持江啟臣」。江啟臣對此說，這些政治前輩一路都是他的貴人，感謝支持與愛護。

逢甲榕樹壓死碩士生不起訴 校園安全淪法外之地？

逢甲大學碩士生遭倒伏榕樹奪命案，台中地檢署以「非專業人士難辨病徵」為由，對校方行政首長給予不起訴處分。這份處分書在法理邏輯上也許嚴謹，但在校園安全管理與社會情感觀感上，卻劃出了一道深不見底的傷口：司法是否變相縱容了校園管理權的怠惰？校園內的每一棵老樹，是否都成了隨時引爆的隱形炸彈？

