吳志中：西班牙國會組團訪台　以具體行動挺民主台灣

西班牙跨黨派議員訪台，外交部政次吳志中午宴時表示，西班牙國會以具體行動展現對民主台灣的支持，期望雙方在半導體、再生能源及資通訊等產業加強交流與合作。

吳志中於11日午宴款待西班牙國會議員尤瑞阿提（Mikel Legarda Uriarte，另譯：雷卡達）等一行6人，歡迎西班牙國會自2023年7月大選後再次組團訪問台灣，以具體行動展現對民主台灣的支持與友誼。

吳志中表示，今年是台灣與西班牙建立往來400週年。當時西班牙人陸續在基隆及淡水建立「聖薩爾瓦多城」（San Salvador）和「聖多明哥城」（SantoDomingo）；鄰近基隆的「三貂角」名稱也源自西班牙文的聖人之名「Santiago（聖雅哥）」，見證兩國在大航海時代的歷史連結。

吳志中強調，台西兩國基於民主自由的共同價值，近年雙邊經貿關係穩定成長。期待未來雙方在半導體、再生能源及資通訊等優勢產業，持續加強兩國交流與合作。

尤瑞阿提指出，訪團議員來自巴斯克及加納利群島等地區，肯定台灣在民主發展上的高度成就。西班牙有許多可向台灣借鏡之處，包括台灣善用高科技實力與地緣政治優勢，確保民主基礎不被威權體制破壞。此行訪問台灣，甚盼促進雙邊更多領域的合作機會。

外交部說明，此行成員也包括眾議員范麗朵（Cristina Valido García）、參議員艾赫朵（NereaAhedo Ceza）、眾議員薩嘉絲（Idoia Sagastizabal）等，在台期間另將拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長林飛帆、經濟部國際貿易署、國家科學及技術委員會，並參訪新竹科學園區等，與台灣各界廣泛交換意見及互動。