民團指化石燃料傷肺又傷腎 點名賴總統赴立院國情報告提能源處方

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，賴總統應前往立院進行國情報告，並提出創新的能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。記者李柏澔／攝影
今天是312世界腎臟日，環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，卓揆赴立院專案報告能源危機是應盡的義務，同時也再次點名賴清德總統應在立院國情報告應提創新能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

許多團體在今天312世界腎臟日站出來，訴求召開能源危機因應國是會議，加速戒斷化石燃料依賴，方能化國安危機為健康轉機，而賴總統應前往立院進行國情報告，納入能源危機因應國策也是義務，行政院長卓榮泰也應至立法院進行能源安全的專案報告。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，312世界腎臟日主題是人人腎臟健康，而減空汙才能守護國人腎臟健康，然而總統府健康台灣委員會、氣候變遷對策委員會和韌性台灣委員會都已成立2年，賴總統應當可在立法院國情報告中說明具體成效和推動的難處，比如健康台灣委員會成立以來，針對腎臟病預防有什麼具體措施，畢竟國人中每10人就有1人是腎臟病患者。

葉光芃說，相關的台灣本土研究發現，PM2.5每增加10微克，罹患慢性腎臟病的風險增加6%， 反之PM 2.5濃度每降低5微克 ，慢性腎臟病的風險降低25%，積極戒斷煤油氣依賴，便可搶救兒少腎臟健康。

彰化醫療界聯盟理事長、兒童腎臟科醫師錢建文說， 近年的系統文獻回顧研究指出，空汙、重金屬、持久性有機汙染物、塑化劑、熱暴露與缺乏綠地等，都與慢性腎病發生與惡化有關， 政府應設定明確期限，逐步但堅定地淘汰燃煤發電與高汙染石化設施，同步推動低碳與再生能源、城市增綠與空汙及熱島防制，以守護台灣兒童與全民的腎臟健康。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，當年說2025要達到能源轉型「532」（燃氣50%、燃煤30%、綠電20%）的能源配比，結果再生能源跟不上，風電光電摧毀良田與美景、弊案又一大堆，這些諸多不當的能源政策都是先射箭再畫靶，以至於窒礙難行、延宕轉型，朝野正視國家能源轉型的亂象與檢討的必要，要求盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，政府一邊喊2050淨零碳排，但另一邊卻不斷開發並擴建三接、四接、五接、七接，天然氣一樣都是高碳排化石能源，而現在用電量節節攀升，汙染並未因此減緩，甚至備役燃煤機組也要重啟支援，應盡速履行國家減量的目標，制定具體計劃，在明確的時間表內擺脫煤炭、石油與天然氣的使用。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，PM2.5傷肺又傷腎，甚至增加慢性腎臟病與腎衰竭的風險，能源政策不只是有沒有電的問題，也必須是健康、安全與勞工與居民權益的問題。

國情報告 國是會議 能源危機

