謝長廷：卓榮泰赴日經松指部並無不妥

行政院長卓榮泰7日赴日觀看WBC台捷大戰，引發藍白質疑。台灣日本關係協會會長謝長廷11日深夜在臉書發文指出，卓榮泰身為行政院長，有隨扈保護本來就是特權，走松指部方便安全保護，沒有違反法律，有什麼不妥。

謝長廷說，懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓榮泰私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價。

卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，他表示，當天是休假日、自費且是私人活動。國民黨團與民眾黨團質疑，既然是私人行程，自費到底花了多少錢，包機費用到底誰付。

謝長廷指出，卓榮泰這幾天一直被追問去日本看WBC為台灣隊加油，是自費還是公費。雖然院長已經明確回答是自費，但立法院內外的在野黨民代仍然逼問，要求提出付款收據，糾纏不休。

他說，常常收看日本國會的質詢，也會有類似議題，例如最近首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款。在首相回答是自費、沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑是說謊、糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法。

謝長廷說，但日本國會議員會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，偶爾也有事後調查，如果查出的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴，追究責任，所以沒有見過日本國會質詢有信口開河，就指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出證據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。

他指出，其實是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每10個人至少有接近5個是投票給在野黨的人，幾乎是遍布各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓榮泰使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍微打聽就知道，卓榮泰如公開撤謊還能繼續做下去嗎。

謝長廷說，所以他懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓榮泰私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓卓榮泰一刀斃命。

他指出，至於扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。首先，先要確定是卓榮泰自己要求經松指部的嗎。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，這次軍方選擇讓卓榮泰由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理。不知這樣做違反哪條法律、哪條命令，又有什麼不妥，值得吵鬧不休。

謝長廷曾於2016年至2024年擔任駐日代表，目前是台灣日本關係協會會長。