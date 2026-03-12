謝長廷：卓榮泰赴日經松指部並無不妥

快訊

中央社／ 台北12日電

行政院長卓榮泰7日赴日觀看WBC台捷大戰，引發藍白質疑。台灣日本關係協會會長謝長廷11日深夜在臉書發文指出，卓榮泰身為行政院長，有隨扈保護本來就是特權，走松指部方便安全保護，沒有違反法律，有什麼不妥。

謝長廷說，懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓榮泰私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價。

卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，他表示，當天是休假日、自費且是私人活動。國民黨團與民眾黨團質疑，既然是私人行程，自費到底花了多少錢，包機費用到底誰付。

謝長廷指出，卓榮泰這幾天一直被追問去日本看WBC為台灣隊加油，是自費還是公費。雖然院長已經明確回答是自費，但立法院內外的在野黨民代仍然逼問，要求提出付款收據，糾纏不休。

他說，常常收看日本國會的質詢，也會有類似議題，例如最近首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款。在首相回答是自費、沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑是說謊、糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法。

謝長廷說，但日本國會議員會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，偶爾也有事後調查，如果查出的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴，追究責任，所以沒有見過日本國會質詢有信口開河，就指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出證據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。

他指出，其實是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每10個人至少有接近5個是投票給在野黨的人，幾乎是遍布各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓榮泰使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍微打聽就知道，卓榮泰如公開撤謊還能繼續做下去嗎。

謝長廷說，所以他懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓榮泰私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓卓榮泰一刀斃命。

他指出，至於扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。首先，先要確定是卓榮泰自己要求經松指部的嗎。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，這次軍方選擇讓卓榮泰由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理。不知這樣做違反哪條法律、哪條命令，又有什麼不妥，值得吵鬧不休。

謝長廷曾於2016年至2024年擔任駐日代表，目前是台灣日本關係協會會長。

私人行程 台灣隊 日本

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

羅智強：馬英九守住出生數20萬大關 民進黨上台後瘋狂大雪崩

台灣出生率比國發會預估的提前十年大崩盤，國民黨立委羅智強說，前總統馬英九執政時期，出生數在2010年虎年創下歷史新低的16.6萬人，在馬政府努力下，2015年仍守住21.3萬人大關；但自民進黨執政後卻瘋狂大雪崩，台灣更在2020年進入「生不如死」時期。羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態對抗，治理能力的集體失職，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

藍營大老公開表態力挺！江啟臣接待西班牙外賓：感謝支持與愛護

國民黨台中市長初選民調將於3月底辦理，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔各自爭取支持，3月14日更雙雙辦大型活動「對決」。台中市前市長胡志強、前台中縣長廖了以，以及前台中縣議長林敏霖等地方人士，今天將公開表態「唯一支持江啟臣」。江啟臣對此說，這些政治前輩一路都是他的貴人，感謝支持與愛護。

逢甲榕樹壓死碩士生不起訴 校園安全淪法外之地？

逢甲大學碩士生遭倒伏榕樹奪命案，台中地檢署以「非專業人士難辨病徵」為由，對校方行政首長給予不起訴處分。這份處分書在法理邏輯上也許嚴謹，但在校園安全管理與社會情感觀感上，卻劃出了一道深不見底的傷口：司法是否變相縱容了校園管理權的怠惰？校園內的每一棵老樹，是否都成了隨時引爆的隱形炸彈？

