美對台灣等國啟動301調查　政院：ART待遇不打折

美國對等關稅法源失效後，宣布對台灣等國啟動301調查。行政院今天表示，台美對等貿易協定（ART）中對301條款調查議題早有共識，美方也在公布301調查前知會台灣，相關發展政府早有掌握與準備，相信調查後ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不會打折扣。

美國貿易代表署在美東時間11日宣布依「1974年貿易法」第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。

行政院發言人李慧芝透過文字說明表示，一如政府所掌握，301調查是繼122條款暫時性關稅措施後，美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，台灣談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美國貿易代表署USTR及商務部保持密切聯繫，做最好的因應，美方也在公布301調查前知會台灣，相關發展政府早有掌握與準備。

李慧芝指出，台美雙方已完成簽署ART，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，相信在調查過程後，結果將可充分反映先前ART的談判成果，確保台灣簽署ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

李慧芝也說，美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）稍早指出，針對301調查對各國既有協議的影響，美國總統川普希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，當美方完成調查時，屆時所有因素都會被納入考量，不僅各國所做的承諾會被考慮，執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素與301條款程序的各項要求進行對應即可。

ART是在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇，並包含有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序待定。