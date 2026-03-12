快訊

上海轉機變大陸幫台人回國 林楚茵：藍自甘淪認知作戰擴音器

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
林楚茵說，外交部已經協助將近2000位國人返台。圖／取自林楚茵臉書
有大陸媒體稱，陸方協助70多名滯留中東的台灣人自伊斯坦堡離境中轉返台。民進黨立委林楚茵表示，台灣外交部天天協助國人返台，截至昨晚已協助1794位，中國拿70人轉機就想搞認知作戰，更荒謬的是，國民黨在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。

林楚茵表示，中東情勢緊張，我外交部與駐外館處持續協助國人返台，截至昨晚已有1794位國人平安回到台灣，幾乎天天都在更新協助情形，結果中國官媒卻只拿70幾位經上海轉機的個案大做文章，硬拗成「中國協助台灣人回國」。

林楚茵說，外交部已經協助將近2000位國人返台，「70幾位也好意思拿來說嘴？」這種刻意忽略整體事實、只拿少數個案操作的手法，就是中國最老套的認知作戰。

林楚茵還說，更荒謬的是，國民黨真正該排審的軍購條例不排，卻忙著考察松機、追打行政院長赴日，國防不顧、外交也要打，還順手幫中國帶風向，台灣外交人員在前線協助國人返台、國軍官兵努力戍守國土，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。

民進黨立委林楚茵表示，台灣外交部天天協助國人返台，截至昨晚已協助1794位，中國拿70人轉機就想搞認知作戰。圖／聯合報系資料照片
林楚茵表示，中東情勢緊張，外交部截至昨晚已有1794位國人平安回到台灣，幾乎天天都在更新協助情形。圖／取自林楚茵臉書
