台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表署指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等16個國家。

賴士葆說，美國對台灣跟全世界都一樣，一樣美國國家利益最優先；對等關稅被判違法，就要加112條款10%稅率疊加，讓美國24個州要告川普，這時候又想另一個301條款，還包括台灣。

「不是美國什麼我們就照做」。賴士葆說，301是針對不公平貿易，台灣都讓美國予取予求了還是被開刀，民進黨政府讓人覺得不堪，一味抱緊大腿，但美國沒有因此放你一馬。