台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
美國貿易代表署宣布針對台灣在內的16國，啟動不公平的貿易行為301條款調查。國民黨立委賴士葆說，民進黨政府一味抱緊大腿讓美國予取予求，美國沒有因此放一馬，讓人覺得不堪。

美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表署指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等16個國家。

賴士葆說，美國對台灣跟全世界都一樣，一樣美國國家利益最優先；對等關稅被判違法，就要加112條款10%稅率疊加，讓美國24個州要告川普，這時候又想另一個301條款，還包括台灣。

「不是美國什麼我們就照做」。賴士葆說，301是針對不公平貿易，台灣都讓美國予取予求了還是被開刀，民進黨政府讓人覺得不堪，一味抱緊大腿，但美國沒有因此放你一馬。

相關新聞

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

羅智強：馬英九守住出生數20萬大關 民進黨上台後瘋狂大雪崩

台灣出生率比國發會預估的提前十年大崩盤，國民黨立委羅智強說，前總統馬英九執政時期，出生數在2010年虎年創下歷史新低的16.6萬人，在馬政府努力下，2015年仍守住21.3萬人大關；但自民進黨執政後卻瘋狂大雪崩，台灣更在2020年進入「生不如死」時期。羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態對抗，治理能力的集體失職，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

逢甲榕樹壓死碩士生不起訴 校園安全淪法外之地？

逢甲大學碩士生遭倒伏榕樹奪命案，台中地檢署以「非專業人士難辨病徵」為由，對校方行政首長給予不起訴處分。這份處分書在法理邏輯上也許嚴謹，但在校園安全管理與社會情感觀感上，卻劃出了一道深不見底的傷口：司法是否變相縱容了校園管理權的怠惰？校園內的每一棵老樹，是否都成了隨時引爆的隱形炸彈？

民團指化石燃料傷肺又傷腎 點名賴總統赴立院國情報告提能源處方

今天是312世界腎臟日，環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，卓揆赴立院專案報告能源危機是應盡的義務，同時也再次點名賴清德總統應在立院國情報告應提創新能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

