美啟動301調查 政院：確保相對優勢、最佳待遇不打折

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。對此行政院發言人李慧芝表示，一如政府所持續掌握，這是繼122條款暫時性關稅措施之後，美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，我方談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，以做最好的因應。

李慧芝表示，由於台美雙方已完成對等貿易協定（ART）的簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前ART的談判成果，確保我國簽署ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

針對301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表署葛里爾（Jamieson Greer）大使已於稍早記者會中表示，總統川普希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，那麼當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾會被考慮，其執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。

李慧芝表示，自美國聯邦最高法院2月20日判決後，美國貿易代表葛里爾大使多次對外明確表示將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅、未來也可能依第301條款對多國啟動貿易調查等替代性法律途徑。這段期間，我方與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，美方也在公布301調查前知會我方，相關發展我政府早有掌握與準備。

李慧芝說，由於美方展開301調查是為重建關稅措施建立法律基礎，我方已持續與美方聯繫溝通，雙方皆表示希望鞏固既有談判成果，後續我方亦將與美方保持密切溝通。上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，因為ART的內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

李慧芝 貿易協定 談判團隊 美方 關稅

