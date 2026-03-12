政院擬拍板6大社福津貼調增23.5%　拚7月實施

行政院會今天將討論「6大生活津貼（補助）調整規劃」，預計將身心障礙者生活補助、低收入戶家庭生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助等6大生活津貼全面調增23.5%，其中兒少扶助則增為每月最低新台幣5000元等，力拚今年7月上路。

行政院在今年1月修法調高老農津貼、國民年金及其他各類福利津貼，草案送立法院審議。為整體照顧國民、保護弱勢、兼顧財政，行政院會今天上午則將討論「6大生活津貼（補助）調整規劃」。6大社福津貼（補助）為身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助，計有89萬人受益。

現行6大社福津貼（補助）機制，調整金額為每4年依消費者物價指數（CPI）成長指數調整、依社會及經濟發展狀況不定期加發，另自今年起至明年1月，也將依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每月加發500元至1000元不等

據了解，經行政院長卓榮泰指示研議後，「6大生活津貼（補助）調整規劃」全面調增6大生活津貼（補助）23.5%，且加強兒少扶助每月最低補助5000元，以及在現行每4年定期調整外新增期中檢討機制，同時CPI成長率達3%即調整，且為配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，因此盼能爭取國會支持，讓津貼調升同時在7月上路。

計入全面調增幅度，以及「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」加發金額後，估計身心障礙者生活補助調整，最高金額為每月5000元至1萬1713元；中低收入老人生活津貼5142元至1萬286元；弱勢兒童及少年生活扶助5000元；低收入戶家庭生活補助從8429元至2萬5168元；低收入戶兒童生活補助5000元至1萬237元；低收入戶就學生活補助8429元。

自6月起算，今年中央負擔總經費244.4億元，明年則為335.6億元。