羅智強：馬英九守住出生數20萬大關 民進黨上台後瘋狂大雪崩

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

台灣出生率比國發會預估的提前十年大崩盤，國民黨立委羅智強說，前總統馬英九執政時期，出生數在2010年虎年創下歷史新低的16.6萬人，在馬政府努力下，2015年仍守住21.3萬人大關；但自民進黨執政後卻瘋狂大雪崩，台灣更在2020年進入「生不如死」時期。羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態對抗，治理能力的集體失職，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

羅智強說，他今日清晨走到總統府，看到清晨日光下的總統府，他想到以前在這裡服務時，當時的總統，是如何煞費苦心的在搶救台灣的出生率。對比今日，不勝唏噓。

羅智強說，攤開過去20年的新生兒出生數據，看到的不只是冰冷的數字，更是台灣未來國力的萎縮曲線。這條曲線，不僅勾勒出少子化的嚴峻，更無聲地訴說了兩任政府在面對「生養環境」上的治理差異。

羅智強說，回顧2008年至2016年馬政府執政時期，台灣面臨了2010年虎年的歷史新低的16.6萬人，當時社會一片驚呼。然而，馬英九總統也深受震憾。隨即將少子化提升至「國家安全層級」，幾乎每個月，都會邀請首長開會商討，如何透政策、搶救少子化。

羅智強說，在不懈的努力下， 2012年趁著龍年的出生紅利，出生嬰兒數爆發出的22.9萬人高峰，且直到馬政府卸任的2015年，出生人數仍維持在21.3萬人的水準。在那個時期，社會雖然焦慮少子化的危機，但馬政府成功的在少子化的浪潮下，完成了出生嬰兒數「止跌回升」的奇蹟，守住「20萬大關」。那是一個民眾還相信「生得起、養得起」的時代。

羅智強說，這樣的努力，卻在民進黨上台後，「瘋狂大雪崩」。蔡英文上台後，出生率防線開始大崩潰，2017 年，出生人數首度跌破20萬。2020年，台灣正式進「生不如死」的時代，也就是出生數低於死亡數的「生死交叉」。連2024年本該是國人最偏好的「龍年」，但數據卻僅剩約13.4萬人，甚至還低於2023年。2025年，出生嬰兒數更跌到了10.7萬。

羅智強說，原本國發會預估到2035年才會面臨「十萬保衛戰」，民進黨執政十年，竟然讓台灣提前十年大崩盤。今年1月，全國新生兒僅有8723人，比去年同期減少了約8.1，更是史上首度「1月份跌破9000人」。2月更慘，新生兒共6523人，較1月少了2200人、大減25.2%，這也是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人。如果情況再不改善，今年出生嬰兒數就會跌破10萬！

羅智強說，這是一個極為沉重的警訊，當龍年效應徹底失效，代表人民對未來的信心已經徹底破產。民進黨執政這十年，雖然口頭上高喊「國家跟你一起養」，撥發了龐大的預算，但現實是房價飆漲、通膨壓力、電力不穩與兩岸局勢的焦慮，編織成一張讓年輕人不敢生育的網。

羅智強說，當執政者忙著搞政治意識形態、忙著在國會對抗，卻對年輕人買不起房、低薪結構、以及日益惡化的生存安全感視而不見時，新生兒的減少就是人民對這個政府投下的最絕望「反對票」。

羅智強說，馬英九時期，政府創造了止跌回升的奇蹟，守住20萬出生嬰兒數的希望火種。而蔡賴執政下，我們正眼睜睜看著台灣滑向「10萬人」的存亡邊緣。這不只是人口結構的改變，更是治理能力的集體失職！

