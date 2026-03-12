快訊

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊賽事爭議延燒。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊賽事爭議延燒。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰稱自費松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

謝長廷在臉書貼文表示，卓榮泰院長這幾天一直被追問去日本為WBC的台灣隊加油，是自費還是公費？雖然院長已經明確回答是自費，但立法院內外的在野黨民代仍然逼問，要求提出付款收據，糾纒不休。

謝長廷說，他常常收看日本國會的質詢，他們也會有類似議題，例如過去曾有首相招待社會賢達參加賞櫻活動，被質疑是使用公費，招待後援會的人；最近首相贈送當選人祝賀的紀念品，也被質疑使用什麼錢，公費、私費還是黨補助款。

謝長廷說，在首相回答是自費，沒有使用公費或黨的交付金後，質問者不會質疑說是說謊，糾纏不休，而是會根據首相的答覆，追問是否妥當或違法，但他們會調查，而且通常在質詢前就調查，手上有資料才質詢，臨時狀況偶爾也有事後調查，如果查出的資料證明官員是說謊，那麼一定掀起政治風暴，追究責任。

謝長廷說，所以他沒有見過日本的國會質詢有信口開河，就指責首相說謊或貪瀆的事，這種拿不出證據又近乎人格羞辱的指責，當然會造成情緒化的爭執，降低問政品質。

謝長廷說，其實是否說謊並不難查證，以台灣為例，理論上，每十個人至少有接近五個是投票給在野黨的人，幾乎是遍佈各行各業，航空公司的職員、會計、情治人員、軍方都可能有支持在野黨的人，如果卓院長使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，稍一打聽就知道，卓院長如公開撤謊還能繼續做下去嗎？

謝長廷說，所以他懷疑國民黨已經透過各種資訊管道，知道的確是卓院長私人自費包機，所以質疑的人才不敢進一步承諾如自己錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。至於扯上什麼由松指部出去是特權云云，更是令人苦笑。

謝長廷說，首先，這是卓院長自己要求走松指部的嗎？先要確定。總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益，即使私人去買菜、打高爾夫球也是要有安全人員保護，這是舉世皆然的制度設計。

謝長廷說，這次軍方判斷由松指部出入，減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，選擇讓卓院長由松指部進出，方便執行安全保護任務，非常合理：不知這樣做違反哪條法律？哪條命令？又有什麼不妥？值得吵鬧不休。

經典賽 自費 松指部

延伸閱讀

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

卓揆包機看球爭議 陳以信：原是總統規格

松山機場vs.松指部分不清？卓榮泰自費包機赴日惹議 網剖析3點不尋常

冷眼集／外交艱難 欲蓋彌彰陷窘境

相關新聞

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

國民黨中央黨部原大樓（現「張榮發基金會」大樓）遭行政院「不當黨產委員會」認定為不當黨產，追徵十一億元，國民黨提告撤銷處分。最高行政法院昨判國民黨勝訴確定。這起判決無疑為近年來爭議不斷的「轉型正義」敲響了一記法治警鐘。

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

立法院昨天舉行本會期召委選舉，民進黨團獲八席召委、國民黨團取得七席、民眾黨團一席，其中國民黨團禮讓經濟委員會召委給民眾黨立委洪毓祥擔任。軍購特別條例草案已付委審查，外交及國防委員會成為一級戰區，國民黨籍召委馬文君本周與下周尚未排審軍購條例草案，民進黨籍召委陳冠廷已表示三月廿三日自己輪值時就會排審。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

同日訪美 盧秀燕美東、陳其邁美西隔空較勁

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天不約而同率團訪美，盧秀燕將造訪美東政經中心，她透露訪美行將「超越城市外交」；陳其邁此行則聚焦美西科技重鎮，他強調「對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要」。適逢台美軍購預算、美中川習會等重大議題期間，藍綠兩大政治明星訪美動態受到高度關注。

台簽貿易協議也被301調查 美貿易代表：若祭關稅會綜合考量

美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。